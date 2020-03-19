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NASA показало удивительное изображение Юпитера

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  • 19.03.2020, 11:03
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NASA показало удивительное изображение Юпитера

Снимок сделал ученый-любитель космическим аппаратом «Юнона».

NASA опубликовало новое изображением, подготовленное ученым-любителем Кевином Гиллом. Снимки, из которых Гилл составил изображение, были сделаны космическим аппаратом «Юнона» во время близкого подхода к Юпитеру в феврале, пишет «Популярная механика».

На изображении — южного полушарие Юпитера. Бóльшую часть массы данной планеты составляют наиболее распространенные во Вселенной элементы — водород и гелий; при этом, как пишет NASA, ее удивительные облака, заметные вверху атмосферы, состоят в основном из аммиака и сероводорода.

Зонд «Юнона» был запущен NASA в 2011 году, а своей цели — Юпитера — достиг в 2016-м.


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