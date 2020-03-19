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Доллар в обменниках уже продается по 2,7 рубля

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  • 19.03.2020, 11:15
  • 10,722
Доллар в обменниках уже продается по 2,7 рубля

Белорусские банки срочно пересматривают курсы обмена валют.

На торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже в четверг, 19 марта, доллар и евро снова растут. По состоянию на 10.15 доллар вырос на 3,9%, а евро — на 2,91%. Российский рубль при этом упал на 1,42%. В этой ситуации банки пересматривают курсы обмена валют, сообщает tut.by.

На 10.28 самый высокий курс евро был 2,9 рубля (Технобанк), а самый низкий - 2,77 (БТА Банк).

Самый высокий курс доллара был - 2,65 (Идея Банк), а самый низкий - 2,55 рубля (БТА Банк).

Позже доллар подскочил до 2,7 рубля. За такую цену его предлагают Технобанк и банк «Решение».

Тем временем с 19 марта банк ВТБ Беларусь ограничивает валютно-обменные операции по карточкам. Лимит на день эквивалентен 100 евро.


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