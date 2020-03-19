Жизнь во время коронавируса 2 Петр Погожельский

19.03.2020, 11:31

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Фото: Artur Widak/NurPhoto/Getty Images

Что такое «Накорми врача» и «Видимая рука» в Польше.

Во время эпидемии каждый делает, что может: врачи обеспечивают диагностику и лечение, власти продумывают законодательную базу на время кризиса, знаменитости призывают людей по возможности не выходить из дома, а простые поляки самыми различными способами оказывают друг другу помощь и поддержку.

Эпидемия коронавируса в Польше показала невероятную ответственность и самоорганизацию общества. В экстремальной ситуации, когда государственные институты заняты непосредственной борьбой с новой угрозой и не могут решать множество сопутствующих задач, инициативу взяли на себя обычные граждане.

Поляки довольно скоро убедились, что для того, чтобы одолеть эпидемию, важно сидеть дома, а если уж встречаться со знакомыми, то в очень узком кругу. Но еще до того, как это произошло, в акцию #Zostańwdomu (#Останьсядома) включились деятели культуры и спорта. И это сработало. Ведь общество в Польше, как, впрочем, и во всем мире, не слишком доверяет политикам, и их призывы наверняка вызвали бы много подозрений. А вдруг у них на уме какие-то свои интересы? Если бы с обращением выступили власти, оппозиция протестовала бы против ограничения гражданских свобод. Если выступила бы оппозиция, власти сочли бы это гражданским неповиновением.

Обращения деятелей культуры и спортсменов возымели гораздо лучший эффект. Они, например, говорили о том, как можно интересно проводить время в четырех стенах — одному или с семьей. Польская писательница, лауреат Нобелевской премии Ольга Токарчук призвала не забывать о культуре и, делая запасы необходимых продуктов, купить на период карантина и немного книг.

Некоторые театры (например, «Новый» в Познани) предлагают бесплатные онлайн-спектакли, музыканты организуют в сети концерты. Так сделала одна из самых популярных звезд польской эстрады Уршуля: концерт, который она дала в воскресенье в своей студии, можно было посмотреть только в интернете. Другие, менее известные исполнители организовали выступление на балконе в варшавском районе Муранув. В полдень жители соседних домов услышали What a Wonderful World Луи Армстронга и другие мелодии.

С интересной инициативой выступило объединение писателей и писательниц Unia Literacka — оно проводит в Фейсбуке ежедневные встречи с авторами, во время которых те читают свои произведения. «Неделю назад я закончил новую книгу, премьера в июне, но, в качестве суперпремьеры, первую главу я набормочу для Вас онлайн. Триллер частично на медицинскую тему, так что вовремя», — анонсирует автор детективов Зигмунт Милошевский.

Реагируют на ситуацию также операторы мобильных и кабельных сетей. Компании открывают доступ к ранее платным абонементам с детскими фильмами, спортивными программами, увеличивают лимиты доступа к интернету.

Если культура не убедит кого-то остаться дома, то в этом, возможно, помогут спорт и спортсмены. Футболист польской сборной Роберт Левандовский, выступающий также за мюнхенскую «Баварию», обратился с призывом в первую очередь к подросткам. «Спорт очень важен, но ваша безопасность важнее. Пожалуйста, используйте ближайшее время настолько хорошо и безопасно, насколько сумеете. Спокойно и у себя дома», — написал он в Инстаграме. Спортсмен также показал, как выглядит его домашний спортзал тренировка с дочкой на плечах.

Акция #zostańwdomu помогает противодействовать распространению вируса, но всем понятно, что иногда покидать жилище необходимо — хотя бы для того, чтобы купить еды или погулять с собакой. Возникает вопрос: а как быть тем, кто сейчас не может покинуть квартиру? В первую очередь речь о людях старшего возраста или страдающих хроническими заболеваниями — тех, кому в наибольшей степени угрожает заболевание, а также о тех, кто вернулся из других стран или по другой причине вынужден проходить двухнедельный карантин.

Здесь на помощь приходит созданная в фейсбуке группа «Видимая рука» (Widzialna ręka). В ней неравнодушные люди предлагают помощь с покупкой продуктов и лекарств; а, впрочем, и другого рода поддержку. «Вам требуется помощь с ребенком, потому что закрыты школы, или собаку нужно выгулять или забрать на какое-то время. А может быть, вам нужно поговорить с другим человеком», — пишут основатели группы, собравшей в течение недели больше 87 тысячи подписчиков.

И это лишь «центральное отделение», а есть еще более сотни местных — по городам и отдельным районам, — возникающие как грибы после дождя. В этих сообществах одни пишут о своих нуждах, другие — предлагают бесплатную помощь. Название группы отсылает к известной во времена ПНР телевизионной программе «Невидимая рука», которая побуждала школьников помогать другим людям. Альтруисты не представлялись, но оставляли на месте отпечаток ладони краской.

В группе встречаются разные просьбы: кому-то нужно купить сироп от кашля для ребенка, кому-то вынести мусор или купить продукты. Но речь не только о помощи, которую можно оказать физически выйдя из дома: здесь могут, например, оказать консультацию и психологи, найдется также совет и поддержка для того, кто остался один дома с детьми и уже не знает, какое развлечение придумать — есть люди, готовые, например, удаленно почитать малышу книжку. Каждый делает, что может: переводчики обучают иностранным языкам, фитнес-тренеры проводят онлайн-занятия, хореографы учат танцевать, дети рисуют картинки для врачей и других людей, находящихся на переднем крае борьбы с коронавирусом. Важную помощь оказывают и юристы, которые консультируют в первую очередь по вопросам, связанным c ограничениями в связи с эпидемиологической угрозой (например, касающихся финансовой защиты работников и предпринимателей).

Разумеется, вся помощь и консультации в группе — бесплатные. Нередко можно встретить и объявления об адресной финансовой помощи семьям, оказавшимся в особенно трудной ситуации. Появилась также особая подгруппа «Видимой руки» для иностранцев, живущих в Польше, и несколько групп для поляков, живущих в разных городах Великобритании.

Помимо такой общей группы «обо всем» появились и инициативы, посвященные отдельным трудностям. Так, например, группа «Пес в короне» помогает найти человека, который может выгуливать собаку или забрать ее к себе, пока хозяин находится в добровольном (по возрасту или состоянию здоровья) либо вынужденном карантине. А одна из варшавских собачьих гостиниц готова в такой ситуации приютить питомцев бесплатно.

Онлайн — это еще не всё. Объявления о помощи (в первую очередь — о покупке продуктов и прогулке с собаками) можно увидеть на лестничных площадках. Примеры плакатов такого рода легко найти в интернете: достаточно дописать туда свой номер телефона или номер квартиры, повесить в подъезде — и ты уже волонтер.

Появляются инициативы по шитью защитных масок, которых не хватает порой даже работникам службы здравоохранения. Присоединиться может каждый, у кого есть машинка и кто умеет шить. А, впрочем, можно найти и машинки напрокат для тех, кто хочет помочь, и обучение для тех, кто не умеет шить — например, гданьская швейная мастерская «Koty na płoty» (приблизительное значение: «Блин не комом») подготовила онлайн-курс. «Что делать, когда жизнь резко меняется и источник заработка вдруг иссякает? Биться головой о стену? Плакать? Это ничего не изменит. Жалко тратить силы. Наш способ справиться с кризисом — это новые идеи. К сожалению, мы не можем встречаться с вами и вести мастер-классы. Но можем учить онлайн», — пишут создатели.

К пошиву масок для врачей и всех нуждающихся присоединилась и группа беженок из Чечни — они лишь просят перечислять им деньги на расходные материалы. «Когда-то мы сами нуждались в помощи, чтобы найти свое место в Польше, а теперь хотим быть полезными в трудные для всех времена», — пишут они.

Врачей, которым сейчас особенно тяжело, стараются поддерживать и другими способами — например, готовить и доставлять еду, ведь у самих медицинских работников сейчас едва ли есть время и силы, чтобы позаботиться о себе. Многие рестораны предлагают свои услуги. Впрочем, угоститься бесплатно могут и другие люди в сложной ситуации — например, вот такое объявление появилось на странице варшавского ресторана балканской кухни «Маленький Белград»: «Привет! У нас есть небольшой запас продуктов и профессиональные повара, которые хотят провести свое свободное время на кухне. Мы хотим помогать. Дайте знать, если кому-то из вас или ваших близких нужна горячая еда. Мы приготовим ее и привезем на указанный адрес. Не за деньги». Чтобы скоординировать помощь, которую готовы оказать рестораторы, возникла специальная группа на фейсбуке. А инициатива «Еда для врача» начала сбор денег на покупку горячего питания для медицинских работников.

Многие другие фирмы, в первую очередь в сфере образования и консалтинга, на время эпидемии также предлагают свои услуги бесплатно в удаленной форме. Несомненно, в этом если и элемент рекламы — тем более после возвращения к обычной жизни бизнес ждут трудные времена, — однако такой способ заявить о себе можно только приветствовать.

Хотя порой начинает казаться, что сейчас буквально все в Польше стараются проявить себя с лучшей стороны и помочь ближнему, к сожалению, не всё так радужно: иногда возникшей ситуацией пытаются воспользоваться преступники. Один из способов мошенничества маскируется под помощь с покупками. Преступники берут деньги у пожилых людей, после чего исчезают вместе с наличностью (настоящие помощники или покупают за свой счет, или берут оплату после доставки). Были зафиксированы случаи, когда злоумышленники выманивали деньги на прививки от коронавируса, которые якобы начинают делать по всей Польше (конечно, никаких прививок еще нет) или продавали «чудодейственные средства» от коронавируса.

Впрочем, будем надеяться, что на мошенников подействует обращение, которое появилось 18 марта на фейсбук-странице польской полиции. Стражи порядка пишут, что, поскольку в связи с пандемией на них легло много дополнительных обязанностей, они просят временно воздержаться от совершения преступлений и нарушения общественного порядка. О том, когда можно будет вернуться к обычной игре в грабителей и полицейских, будет объявлено дополнительно.

Петр Погожельский, «Новая Польша»