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«Уходят времена, когда бензин в Беларуси был дешевле, чем в Литве»

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  • 19.03.2020, 11:37
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«Уходят времена, когда бензин в Беларуси был дешевле, чем в Литве»

Что будет с ценами на топливо?

Нынешний год для белорусов начался с проблем - конфликт с Россией в связи с поставками энергоресурсов, закрытие границ из-за коронавируса и снижение курса национальной валюты.

"Автобизнес" пообщался с экспертом и узнал, что в связи с этим "светит" в 2020 году белорусским автомобилистам, а также поинтересовался в "Белоруснефти", чего в концерне ждут от цен на топливо.

Что произошло?

Негативные новости начали появляться уже в первых числах января. Беспокойство вызывала недоговоренность с Россией по ценам на энергоресурсы. В результате крупные российские нефтяные компании перестали поставлять в Беларусь нефть, наша страна начала искать альтернативных поставщиков.

Сейчас черное золото поступает к нам морским и железнодорожным транспортом, что выходит дороже, чем если бы оно было доставлено по нефтепроводу, поэтому переговоры с Москвой будут возобновлены. В январе и феврале нефтеперерабатывающие заводы работали на 50% своей мощности.

Также в конце февраля стало известно, что вирус COVID-19 достиг Беларуси и стремительно распространяется по Европе, из-за чего все страны-соседки на днях закрыли границы для передвижения граждан. Закрытой оказалась даже граница с Россией.

На фоне распространения вируса обвалились мировые цены на нефть и курс российского рубля, что сказывается и на курсе рубля белорусского. С одной стороны, ситуация с обвалом цен на нефть сейчас выгодна для нас, так как позволяет закупать сырье дешевле у других поставщиков, но в долгосрочной перспективе альтернатив российской нефти пока никто не называет.

В Америке стоимость топлива связана со стоимостью нефти, поэтому ее падение спровоцировало снижение стоимости заправки автомобилей. В России и Беларуси ценообразование построено иначе, падение мировых цен на сырье не снижает стоимость производимых из него бензина и дизельного топлива.

Получается, для нас сейчас доставка сырья стала дороже, но обвал мировых цен временно сделал саму нефть дешевле. У нас нет данных, во сколько сейчас стране обходится нефть вместе с доставкой, но стоит отметить, что уже вторые выходные подряд традиционного повышения цены топлива "на копейку" не произошло.

"Возможно, через пяток лет ездить на электричестве будет заметно дешевле"

Чего ждать автомобилистам в будущем? Об этом мы побеседовали с директором Исследовательского центра ИПМ Александром Чубриком:

- Довольно сложно сказать, что будет в ближайшее время, но что произойдет в течение несколько лет - вполне понятно. Как бы этого ни хотелось, но "старые добрые времена", когда топливо в Беларуси было намного дешевле, чем в Литве или Польше, уходят безвозвратно. Вероятно, заправляться будет дешевле в России, где местные нефтеперерабатывающие заводы субсидируются из бюджета, но в нашем бюджете нефтегазовых сверхдоходов нет.

Надо понемногу задумываться об альтернативах бензину и дизелю - сеть электрозаправок растет быстро, возможно, через пяток лет ездить на электричестве будет заметно дешевле во всех отношениях. Ну а сейчас топливо точно дорожало бы, если бы не было такого обвала нефтяных цен. Не дешевеет оно у наших соседей, не подешевеет в рублях и у нас.

- Концерн "Белнефтехим" проводит модернизацию производства. Как вы думаете, насколько она поможет компенсировать названные выше негативные факторы?

- "Белнефтехим" делает модернизацию, чтобы изменить структуру экспорта: при мировых ценах на российскую нефть нам просто не нужны были бы два НПЗ, производящих бензин, дизель и мазут. Повышение глубины переработки и начало производства товаров нефтехимии с высокой добавленной стоимостью должны были не "залить" в баки белорусских автомобилистов дешевое топливо, а превратить белорусскую нефтепереработку в современную нефтехимическую отрасль.

Но модернизация стоила больших денег и вряд ли была рассчитана на нынешний уровень мировых цен на нефтепродукты и продукты нефтехимии. Если цены в конце концов вернутся на "докризисный" уровень и наши модернизированные заводы смогут обеспечить себя сырьем, то модернизация окажется успешной. Если нет - ляжет бременем на бюджет, то есть на наши карманы.

- Как все это скажется на экономическом состоянии населения? Станут ли белорусы меньше пользоваться личным транспортом?

- Пока ничего особо хорошего для населения ждать не приходится. Что касается второй части вашего вопроса, давайте ее перефразируем: станут ли люди больше пользоваться общественным транспортом? Думаю, что станут, - и это вполне в русле мировых "зеленых" трендов. А если власти, как в некоторых странах Европы, сделают его бесплатным или хотя бы не будут убивать на корню инициативу его оплаты банковскими картами, то пользователей будет еще больше.

"Сумма чека снизилась из-за "мягкой" зимы"

В концерне "Белнефтехим" делать какие-либо прогнозы отказались.

- Цены у нас формируются исходя из многих факторов, в их перечень входит и стоимость нефти, и курсы валют, и многое другое. О резком повышении стоимости топлива мы в данный момент не говорим, - ответил нам пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.

Автобизнес узнал в ПО "Белоруснефть", каков сейчас спрос на топливо у физических лиц.

"Объемы реализуемого топлива в розницу через АЗС "Белоруснефть" при оплате банковскими платежными карточками и за наличный расчет в 2019 году незначительно выросли. С начала 2020 года существенных изменений в тенденциях розничных продаж не наблюдалось.

При этом по сумме среднего чека наблюдается незначительное снижение, которое скорее связано не с тем, что люди начали меньше заправляться, а с "мягкой" зимой в этом году. Ведь за наличный расчет и по банковским платежным карточкам заправляются в том числе и некоторые юридические лица, у которых разовые объемы заправок, как правило, значительно больше, чем у физических лиц, а из-за отсутствия снега дорожные службы в этом году заправляются меньше, что и оказывает влияние на средний чек.

Следует отметить, что эти тенденции наблюдались без учета последствий, связанных с распространением коронавируса в мире, которое, безусловно, повлияет как на деловую активность внутри Республики Беларусь, так и на перемещение транзитных грузов и туристов.

В последующие годы ожидается постепенное снижение потребления нефтепродуктов также в связи с распространением электротранспорта и обновлением автомобильного парка на транспортные средства с более экономичными двигателями. Объемы реализации будут зависеть и от разницы в ценах на топливо на АЗС с Российской Федерацией, от которых зависят объемы продаж международным перевозчикам и в приграничных районах", - говорится в официальном ответе "Белоруснефти".

Наш вердикт

И эксперты, и представители заправок говорят о возможном снижении спроса на бензин и дизельное топливо и использовании более экологичных видов транспорта в перспективе, однако пока связывают это не с нынешними событиями, а с мировым трендом на экологичность. Это будет развиваться при условии, что государство будет всячески поддерживать данное направление и способствовать тому, чтобы людям было удобно и выгодно пользоваться альтернативным транспортом.

На спрос на топливо в будущем может повлиять также обнуление таможенных пошлин на электромобили, в том числе и для физических лиц, о чем стало известно на этой неделе. Однако и эксперты, и руководство АЗС склоняются к мнению, что события последних месяцев скажутся на экономике, особенно если ситуация затянется.


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