В России умерла первая пациентка с коронавирусом 4 19.03.2020, 11:40

5,593

Фото: Ведяшкин Сергей / АГН «Москва»

Женщину госпитализировали 13 марта.

В Москве в результате тяжелой пневмонии на фоне сопутствующих хронических заболеваний скончалась пациентка, у которой был диагностирован новый коронавирус. Об этом сообщает оперативный штаб Москвы по борьбе с коронавирусом, передает РБК.

Женщину 79 лет госпитализировали 13 марта. Вначале ее отправили в частную клинику, но после того, как тест подтвердил у нее наличие коронавируса, ее перевели в инфекционную больницу № 2.

«В связи с усилением дыхательной недостаточности получала комплексную интенсивную терапию. В инфекционной больнице находилась в изолированном боксе. Смерть наступила в результате пневмонии на фоне очень тяжелой сопутствующей патологии», — сообщили в оперштабе.

У женщины, помимо коронавирусной пневмонии, были сахарный диабет 2 типа, артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, атеросклероз. Недавно она перенесла стентирование коронарных артерий.

Весь круг общения скончавшейся женщины установлен, сообщили в оперштабе, ее близкие находятся под наблюдением. Тяжелых симптомов болезни ни у кого из них нет.

По последним данным, в России зафиксировано 147 случаев заражения коронавирусом, 144 зараженных — россияне. 87 зараженных находятся в Москве. В столице и по всей стране ограничено проведение массовых мероприятий, рекомендована отмена спортивных соревнований. С 21 марта российские школы уходят на трехнедельные канинкулы.