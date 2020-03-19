закрыть
19 марта 2020, четверг, 13:17
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасти жизни людей!
Рубрики

В России умерла первая пациентка с коронавирусом

4
  • 19.03.2020, 11:40
  • 5,593
В России умерла первая пациентка с коронавирусом
Фото: Ведяшкин Сергей / АГН «Москва»

Женщину госпитализировали 13 марта.

В Москве в результате тяжелой пневмонии на фоне сопутствующих хронических заболеваний скончалась пациентка, у которой был диагностирован новый коронавирус. Об этом сообщает оперативный штаб Москвы по борьбе с коронавирусом, передает РБК.

Женщину 79 лет госпитализировали 13 марта. Вначале ее отправили в частную клинику, но после того, как тест подтвердил у нее наличие коронавируса, ее перевели в инфекционную больницу № 2.

«В связи с усилением дыхательной недостаточности получала комплексную интенсивную терапию. В инфекционной больнице находилась в изолированном боксе. Смерть наступила в результате пневмонии на фоне очень тяжелой сопутствующей патологии», — сообщили в оперштабе.

У женщины, помимо коронавирусной пневмонии, были сахарный диабет 2 типа, артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, атеросклероз. Недавно она перенесла стентирование коронарных артерий.

Весь круг общения скончавшейся женщины установлен, сообщили в оперштабе, ее близкие находятся под наблюдением. Тяжелых симптомов болезни ни у кого из них нет.

По последним данным, в России зафиксировано 147 случаев заражения коронавирусом, 144 зараженных — россияне. 87 зараженных находятся в Москве. В столице и по всей стране ограничено проведение массовых мероприятий, рекомендована отмена спортивных соревнований. С 21 марта российские школы уходят на трехнедельные канинкулы.


популярное за неделю

Мнение

Белорусская власть снова удивила весь мир
Белорусская власть снова удивила весь мир Наталья Радина
Лукашенко надеется разгрузить пенсионный фонд
Лукашенко надеется разгрузить пенсионный фонд Павел Северинец
Карантин спасает жизни
Карантин спасает жизни Денис Казакевич
Корона в свинцовых трусах
Корона в свинцовых трусах Андрей Санников