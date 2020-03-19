«Декан прятался от студентов за закрытой дверью» 5 19.03.2020, 11:41

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Руководства учебных заведений до сих пор не хотят признавать угрозу распространения коронавируса.

Студентка БГУ рассказала пресс-службе гражданской кампании «Европейская Беларусь» о том, как им пришлось всей группой добиваться онлайн-обучения:

- Сначала мы пытались добраться до декана с коллективным заявлением о переводе на дистанционное обучение. Но он от нас спрятался за закрытыми дверьми. Равно как и методисты, которые переделывали наше расписание. Узнать что-то было невозможно, так как они отключили свои телефоны и забаррикадировали дверь стульями.

В итоге я решила обзвонить своих преподавателей и сообщить, что мы всей группой на пары не придем. И, что меня удивило, никто из них не был против. Все поддержали наше решение. А вчера те преподаватели, с которыми я еще не связывалась, сами начали мне звонить и предлагать отменить занятия. Не совсем отменить, конечно - мы делаем сейчас задания на платформе дистанционного обучения.

- Какие общие настроения среди студентов? Доверяют ли официальным заявлениям Минздрава?

- Многие напуганы, так как с каждым днем вирус ближе к нам. Многим, впрочем, все равно, так как устали от этой темы, уже немного пресытились ей. А насчет официальных заявлений... Никто в них не верит.

- Как вы считаете, что необходимо делать для того, чтобы минимизировать последствия вируса?

- Мне трудно судить, потому что я не медик. Информации о том, что помогает от коронавируса, а что нет - очень много, причем часто противоречивой. Но точно следовало бы минимизировать вынужденные контакты людей, перевести в онлайн все, что можно, и вводить карантин. Закрыть школы, университеты, другие учреждения.

Следовало бы также помочь пожилым людям с продуктами, чтобы им не приходилось выходить из дома в общественные места, где они легко могут заболеть.