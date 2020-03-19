закрыть
19 марта 2020, четверг, 13:17
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасти жизни людей!
Рубрики

Курс доллара растет и растет: как отреагирует население?

7
  • 19.03.2020, 12:04
  • 3,995
Курс доллара растет и растет: как отреагирует население?

На этой неделе официальный курс доллара в Беларуси несколько раз устанавливал рекорд.

Будет ли валютный курс продолжать расти, никто точно сказать не может. Международные организации пересматривают экономические прогнозы, а белорусов тем временем волнуют приземленные вопросы, пишет сайт naviny.by.

Пандемия повлияла на валютные предпочтения

Пандемия коронавируса привела к закрытию границ, отказу граждан от поездок, переходу на удаленную работу и падению спроса на нефть.

«Такой глобальной пандемии мир не видел с 1918 года, нет сомнений в том, что падение спроса (на нефть) многократно превысит масштабы снижения во время мирового финансового кризиса», — заявил на этой неделе управляющий нефтяным хедж-фондом Andurand Capital Management LLP Пьер Андуран, которого процитировало агентство Bloomberg.

Падение спроса на нефть автоматически приводит к снижению цен на нее. На этой неделе стоимость нефти опустилась ниже 27 долларов за баррель, хотя еще в начала года она стоила более чем в два раза дороже.

На этом фоне рост курсов иностранных валют в Беларуси, валютный рынок которой зависит от нефтяной ситуации в России, был вполне ожидаем. С начала года и по 18 марта включительно официальный курс доллара уже вырос на 15,8%, официальный курс евро — на 13,6%. Что будет дальше, точно не знает никто.

Вместе с тем, уже всем очевидно, что произошедшие изменения — не просто волатильность, а последствия глобального экономического кризиса (так сейчас характеризует ситуацию, например, Европейский банк реконструкции и развития).

Серьезное влияние развернувшихся процессов на экономику признал в среду Нацбанк Беларуси, который принял решение ввести контрциклические меры в ответ «на повышенное влияние внешних негативных факторов».

Как эти факторы будут меняться, не берутся предсказать даже международные финансовые организации (Всемирный банк и ЕБРР), которые поставили на пересмотр экономические прогнозы, в том числе по Беларуси.

В условиях полной неопределенности население (и не только в нашей стране) стали волновать приземленные вопросы, а именно — безопасность родных, доступ к продуктам питания и сохранность сбережений (в реальном выражении).

Согласно данным опроса, проведенного по заказу Нацбанка, уже в феврале по сравнению с ноябрем прошлого года заметно повысилась склонность населения сберегать средства в иностранной валюте. Если в ноябре прошлого года 64,9% респондентов предпочитали хранить сбережения в инвалюте, то в феврале нынешнего года — 80,6%.

Данные банков подтверждают вывод о том, что интерес населения хранить сбережения в национальной валюте в первом квартале этого года заметно снизился. По информации БелаПАН, в крупных банках в феврале объем срочных рублевых вкладов либо вырос на величину начисленных процентов, либо даже снизился. По всей банковской системе в феврале срочные рублевые депозиты увеличились всего на 0,5%.

Между тем, в прошлом году, напомним, рублевые вклады населения на фоне стабильности валютного курса выросли почти на 28%.


популярное за неделю

Мнение

Белорусская власть снова удивила весь мир
Белорусская власть снова удивила весь мир Наталья Радина
Лукашенко надеется разгрузить пенсионный фонд
Лукашенко надеется разгрузить пенсионный фонд Павел Северинец
Карантин спасает жизни
Карантин спасает жизни Денис Казакевич
Корона в свинцовых трусах
Корона в свинцовых трусах Андрей Санников