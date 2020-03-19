Курс доллара растет и растет: как отреагирует население? 7 19.03.2020, 12:04

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На этой неделе официальный курс доллара в Беларуси несколько раз устанавливал рекорд.

Будет ли валютный курс продолжать расти, никто точно сказать не может. Международные организации пересматривают экономические прогнозы, а белорусов тем временем волнуют приземленные вопросы, пишет сайт naviny.by.

Пандемия повлияла на валютные предпочтения

Пандемия коронавируса привела к закрытию границ, отказу граждан от поездок, переходу на удаленную работу и падению спроса на нефть.

«Такой глобальной пандемии мир не видел с 1918 года, нет сомнений в том, что падение спроса (на нефть) многократно превысит масштабы снижения во время мирового финансового кризиса», — заявил на этой неделе управляющий нефтяным хедж-фондом Andurand Capital Management LLP Пьер Андуран, которого процитировало агентство Bloomberg.

Падение спроса на нефть автоматически приводит к снижению цен на нее. На этой неделе стоимость нефти опустилась ниже 27 долларов за баррель, хотя еще в начала года она стоила более чем в два раза дороже.

На этом фоне рост курсов иностранных валют в Беларуси, валютный рынок которой зависит от нефтяной ситуации в России, был вполне ожидаем. С начала года и по 18 марта включительно официальный курс доллара уже вырос на 15,8%, официальный курс евро — на 13,6%. Что будет дальше, точно не знает никто.

Вместе с тем, уже всем очевидно, что произошедшие изменения — не просто волатильность, а последствия глобального экономического кризиса (так сейчас характеризует ситуацию, например, Европейский банк реконструкции и развития).

Серьезное влияние развернувшихся процессов на экономику признал в среду Нацбанк Беларуси, который принял решение ввести контрциклические меры в ответ «на повышенное влияние внешних негативных факторов».

Как эти факторы будут меняться, не берутся предсказать даже международные финансовые организации (Всемирный банк и ЕБРР), которые поставили на пересмотр экономические прогнозы, в том числе по Беларуси.

В условиях полной неопределенности население (и не только в нашей стране) стали волновать приземленные вопросы, а именно — безопасность родных, доступ к продуктам питания и сохранность сбережений (в реальном выражении).

Согласно данным опроса, проведенного по заказу Нацбанка, уже в феврале по сравнению с ноябрем прошлого года заметно повысилась склонность населения сберегать средства в иностранной валюте. Если в ноябре прошлого года 64,9% респондентов предпочитали хранить сбережения в инвалюте, то в феврале нынешнего года — 80,6%.

Данные банков подтверждают вывод о том, что интерес населения хранить сбережения в национальной валюте в первом квартале этого года заметно снизился. По информации БелаПАН, в крупных банках в феврале объем срочных рублевых вкладов либо вырос на величину начисленных процентов, либо даже снизился. По всей банковской системе в феврале срочные рублевые депозиты увеличились всего на 0,5%.

Между тем, в прошлом году, напомним, рублевые вклады населения на фоне стабильности валютного курса выросли почти на 28%.