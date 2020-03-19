В Польше выявлено 305 случаев коронавируса 2 19.03.2020, 12:12

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Фото: PAP/Wojtek Jargiło

Минздрав страны подтвердил 18 новых пациентов.

Сегодня Министерство здравоохранения Польши сообщило о 18 новых случаях коронавирусной инфекции, подтвержденных положительными лабораторными тестами. В общей сложности в стране стало 305 зараженных пациентов, сообщает tvn24.pl.

Подтвержденные случаи касаются 6 человек из Силезского, 6 человек из Лодзьского, 3 человек из Люблинского и по одному человеку из Опольского, Великопольского и Свентокшишского воеводств.

Напомним, что на данный момент известно о пяти случаях смерти от коронавируса в Польше, а также об одном выздоровевшем пациенте.