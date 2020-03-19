Глеб рассказал, сколько БАТЭ получил от его продажи

Глеб рассказал, сколько БАТЭ получил от его продажи1
- 19.03.2020, 12:22
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Белорусский футболист раскрыл подробности перехода в немецкий «Штутгарт».
Экс-футболист сборной Беларуси Александр Глеб в эфире телеканала «Беларусь 1» рассказал о своем переходе из БАТЭ в «Штутгарт», передает «Трибуна».
— Сначала договорились на сумму 150 тысяч долларов. «Штутгарт» заплатил какую-то часть при переходе, и мы (я тоже со своих денег платил Анатолию Анатольевичу), и Фербер (немецкий агент Глеба. — Прим. ред.) платил, и даже Шпилевский, — сказал Глеб.
Но в контракте были указаны и бонусы БАТЭ в случае, если Глеб заиграет, что и произошло.
— Где-то 1,5 миллиона в итоге вышло, — добавил Глеб.
Напомним, недавно 38-летний белорус объявил о завершении карьеры.