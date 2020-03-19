Глеб рассказал, сколько БАТЭ получил от его продажи 1 19.03.2020, 12:22

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Александр Глеб

Белорусский футболист раскрыл подробности перехода в немецкий «Штутгарт».

Экс-футболист сборной Беларуси Александр Глеб в эфире телеканала «Беларусь 1» рассказал о своем переходе из БАТЭ в «Штутгарт», передает «Трибуна».

— Сначала договорились на сумму 150 тысяч долларов. «Штутгарт» заплатил какую-то часть при переходе, и мы (я тоже со своих денег платил Анатолию Анатольевичу), и Фербер (немецкий агент Глеба. — Прим. ред.) платил, и даже Шпилевский, — сказал Глеб.

Но в контракте были указаны и бонусы БАТЭ в случае, если Глеб заиграет, что и произошло.

— Где-то 1,5 миллиона в итоге вышло, — добавил Глеб.

Напомним, недавно 38-летний белорус объявил о завершении карьеры.