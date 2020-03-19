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Австралия и Япония вслед за США готовятся запустить «вертолетные» деньги

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  • 19.03.2020, 12:38
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Австралия и Япония вслед за США готовятся запустить «вертолетные» деньги

Общая сумма приближается к $2 триллионам.

Правительства наконец начинают осознавать, что им придется пойти на увеличение дефицита бюджета, чтобы удержаться на плаву в условиях эпидемии коронавируса, пишет «Блумберг» (перевод — finanz.ru).

Столицы от Берлина до Вашингтона и Канберры на этой неделе отказались от бюджетных ограничений и пообещали щедро увеличить расходы на борьбу с экономическими последствиями эпидемии.

Общая сумма обещанных стимулов приближается к $2 триллионам и продолжает расти почти с каждым днем, при этом бюджетный дефицит придется рефинансировать в значительной мере за счет увеличения госдолга.

Президент Дональд Трамп одобрил выплаты американцам в рамках пакета стимулов на $1,2 триллиона. Австралия - а также, возможно, Япония - тоже планирует чеки населению.


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