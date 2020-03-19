Ученые выяснили, для чего «арктическому единорогу» нужен рог 19.03.2020, 12:47

35-летнее исследование показало, что у этого есть только одна цель.

Нарвал, которого иногда называют «арктическим единорогом», — морское млекопитающее, обитающее в прибрежных водах северных широт. Больше всего формой тела он похож на белуху, размер взрослого зверя — до пяти метров, но самое выдающееся в его внешности — рог, длина которого больше половины длины тела. По сути, это видоизмененный зуб, которых у нарвалов всего два. У самцов левый трансформируется в спирально закрученный бивень, а правый чаще всего вообще не прорезается; однако встречаются животные с двумя бивнями — порой даже самки. Так как зверь ведет весьма скрытный образ жизни в арктических льдах, данных о нем не так много и они не столь детальны, как хотелось бы исследователям, пишет naked-science.ru.

Команда ученых, опубликовавших итог своей 35-летней работы в журнале Biology Letters, проверяла гипотезы о причинах появления этой особенности нарвала. Они замеряли рога взрослых самцов, живущих в водах у берегов Гренландии: всего удалось обмерить 245 животных.

В течение многих лет естествоиспытатели спорили о причинах, благодаря которым природа наградила этих животных таким необычным украшением. Предполагалось, что бивень может пригодиться для охоты, для защиты либо как инструмент повышения привлекательности у самок. По сути, все сводилось к дилемме, служит ли причиной возникновения рога естественный или половой отбор, то есть он помогает эффективнее выживать в определенной среде или чаще быть выбранным самками для передачи генов потомству.

Исследователи из Университета штата Аризона пришли к выводу, что причудливый бивень предназначен для полового отбора: по-видимому, это тот случай, когда размер имеет значение. Самые большие самцы имели непропорционально длинные бивни.

Самцы многих видов обзаводятся различными украшениями, нередко вредными с точки зрения выживаемости отдельной особи (длинные неудобные хвосты, яркие и крупные кожистые выросты, неудобные рога), но помогающие самкам выбрать самого нарядного кавалера. Похоже, рог нарвалу все же нужен не для охоты, а для демонстрации дамам, соперникам, а также во время брачных боев и ритуалов.

Авторы работы сравнили изменчивость рога (который теоретически мог иметь отношение к половому отбору) с изменчивостью хвоста (который у нарвала явно в нем не участвует). Оказалось, первая непропорционально больше. Известно, что признаки, участвующие в половом отборе, часто демонстрируют диспропорциональный рост у особей одного возраста, в отличие от других частей тела. Это связано с тем, что они очень чувствительны к питательным веществам и состоянию тела, поэтому, как полагают ученые, только самые крупные и сильные животные могут позволить себе потратить столько энергии, чтобы отрастить красивые, но бесполезные для личной выживаемости украшения.