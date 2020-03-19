закрыть
19 марта 2020, четверг, 13:18
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасти жизни людей!
Рубрики

Фотофакт: Папа Римский молится перед крестом, которому молились во время эпидемии чумы

  • 19.03.2020, 13:08
Фотофакт: Папа Римский молится перед крестом, которому молились во время эпидемии чумы

Понтифик покинул Ватикан и наведался в Рим.

Пресс-служба Святого престола сообщила, что Папа Римский Франциск покинул Ватикан и наведался в Рим, чтобы помолиться об исцелении от коронавируса.

По сообщению BBC глава Католической церкви посетил одну из старейших церквей Рима — базилику Сан-Марчелло-аль-Корсо. В этой церкви хранится деревянное распятие Христа. В XVI веке, во время чумы, римляне совершали паломничества к этому распятию.

Фото: Vatican Media via REUTERS

популярное за неделю

Мнение

Белорусская власть снова удивила весь мир
Белорусская власть снова удивила весь мир Наталья Радина
Лукашенко надеется разгрузить пенсионный фонд
Лукашенко надеется разгрузить пенсионный фонд Павел Северинец
Карантин спасает жизни
Карантин спасает жизни Денис Казакевич
Корона в свинцовых трусах
Корона в свинцовых трусах Андрей Санников