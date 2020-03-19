Фотофакт: Папа Римский молится перед крестом, которому молились во время эпидемии чумы 19.03.2020, 13:08

Понтифик покинул Ватикан и наведался в Рим.

Пресс-служба Святого престола сообщила, что Папа Римский Франциск покинул Ватикан и наведался в Рим, чтобы помолиться об исцелении от коронавируса.

По сообщению BBC глава Католической церкви посетил одну из старейших церквей Рима — базилику Сан-Марчелло-аль-Корсо. В этой церкви хранится деревянное распятие Христа. В XVI веке, во время чумы, римляне совершали паломничества к этому распятию.