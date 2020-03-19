Студенты МГЛУ вышли на акцию и призвали к забастовке 13 19.03.2020, 13:14

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Фото: svaboda.org

Учащиеся требуют ввести карантин в вузе.

Студентки Минского государственного лингвистического университета Елизавета Прокопчик и Анастасия Сахарчук раздавали одноразовые маски с надписями. Елизавета говорит, что они призывают людей «не выходить на пары с завтрашнего дня», сообщает «Радыё Свабода».

«20-го марта начинается всебелорусская студенческая забастовка, - говорит Елизавета. - Мы надеемся, что МГЛУ будет здесь хорошим примером».

Студентка рассказывает, что сначала в университете собирали подписи, чтобы организовать дистанционное обучение. Собирали несколько групп студентов, и, по словам Лизы, только одна из них собрала более 400 подписей.

«Но это не сработало, и ректорат отреагировал в очень резкой форме, - рассказывает Елизавета. - Одна из администраторов вообще сказала, что коронавирус к нам завезли, чтобы нас поссорить с Россией».

Студентки успели раздать около 100 масок во время перерыва между занятиями.

«Мы заботимся о себе, а нас не слышат, - объясняет Елизавета. - Меня уже с работы перевели на дистанционную форму. И теперь единственное, что мне нужно делать - это ездить в универ на одну пару в день. Это нелогично!»