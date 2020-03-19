закрыть
19 марта 2020, четверг, 14:55
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасти жизни людей!
Рубрики

Студенты МГЛУ вышли на акцию и призвали к забастовке

13
  • 19.03.2020, 13:14
  • 4,406
Студенты МГЛУ вышли на акцию и призвали к забастовке
Фото: svaboda.org

Учащиеся требуют ввести карантин в вузе.

Студентки Минского государственного лингвистического университета Елизавета Прокопчик и Анастасия Сахарчук раздавали одноразовые маски с надписями. Елизавета говорит, что они призывают людей «не выходить на пары с завтрашнего дня», сообщает «Радыё Свабода».

«20-го марта начинается всебелорусская студенческая забастовка, - говорит Елизавета. - Мы надеемся, что МГЛУ будет здесь хорошим примером».

Студентка рассказывает, что сначала в университете собирали подписи, чтобы организовать дистанционное обучение. Собирали несколько групп студентов, и, по словам Лизы, только одна из них собрала более 400 подписей.

«Но это не сработало, и ректорат отреагировал в очень резкой форме, - рассказывает Елизавета. - Одна из администраторов вообще сказала, что коронавирус к нам завезли, чтобы нас поссорить с Россией».

Студентки успели раздать около 100 масок во время перерыва между занятиями.

«Мы заботимся о себе, а нас не слышат, - объясняет Елизавета. - Меня уже с работы перевели на дистанционную форму. И теперь единственное, что мне нужно делать - это ездить в универ на одну пару в день. Это нелогично!»


популярное за неделю

Мнение

Белорусская власть снова удивила весь мир
Белорусская власть снова удивила весь мир Наталья Радина
Лукашенко надеется разгрузить пенсионный фонд
Лукашенко надеется разгрузить пенсионный фонд Павел Северинец
Карантин спасает жизни
Карантин спасает жизни Денис Казакевич
Корона в свинцовых трусах
Корона в свинцовых трусах Андрей Санников