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Народный карантин как знак недоверия к властям

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  • Сергей Дубавец, «Радыё Свабода»
  • 19.03.2020, 13:27
  • 2,242
Народный карантин как знак недоверия к властям

Белорусы сами берут на себя ответственность за своих близких.

Есть такая штука, как ощущение себя вместе со всем миром. Есть глобальная беда, и мы все вместе против нее. И повсюду правительствами вводится карантин, по крайней мере для того, чтобы нам было спокойнее за близких. Солидарное действие из разряда таких очень человечных явлений, как любовь, дружба, сострадание.

У белорусов - разделенных, атомизированных, русифицированных - тем не менее этот карантин носит народный характер. Мы сами берем на себя ответственность за своих близких. Администрации вообще не свойственно говорить с людьми о человечных проявлениях солидарности, дружбы, любви. Поэтому и эта человеческая сторона карантина администрации непонятна. И официально карантин не оглашается. Рискованно? А что ставится под риск? Все те же люди, ценность которых в расчет не берется.

Зато, когда «пронесет», администрация сохранит более важный для себя и осязаемый ресурс - деньги. На простом языке такие деятели называются «хитрож...пыми». Это что-то ровно противоположное солидарности, любви, дружбе, где ты стараешься поспособствовать другому за свой счет, а не что-то выиграть для себя.

Не соглашусь, что Чернобыль белорусов ничему не научил. Научил недоверию к администрации. Поэтому у многих находятся запасные возможности, например, работать из дома или уехать за город, не пускать детей в школу. Поэтому и нет ажиотажа в магазинах, так как что-то накоплено «на всякий пожарный».

Способность к самоорганизации белорусы показали во времени Хавьера (2013), когда власти бездействуют. И это не от государственной стабильности у нас тихо-спокойно, а от глубоко взращенного недоверия к государству.

Печально, конечно, наблюдать такую администрацию и то, какая непреодолимая граница существует между ней и народом, у которого она на службе. С другой стороны, радостно видеть наш народный карантин и то, как белорусы солидарны со всем миром.

Сергей Дубавец, «Радыё Свабода»


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