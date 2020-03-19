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Послы ЕС поддержали открытие переговоров о вступлении с Албанией и Северной Македонией

  • 19.03.2020, 13:33
Послы ЕС поддержали открытие переговоров о вступлении с Албанией и Северной Македонией

Теперь решение должны поддержать МИД стране Евросоюза.

Послы ЕС в среду согласовали проект текста, который позволит открыть переговоры о вступлении в блок с Албанией и Северной Македонией, но из него убрали упоминание о дате для этого.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

"В свете прогресса, достигнутого в реформах, и выполнения условий, единогласно установленных Советом в июне 2018 года, при условии одобрения со стороны Европейского совета, Совет решает начать переговоры о присоединении с Республикой Албания", - говорится в проекте текста.

Идентичный проект документ составлен и для Северной Македонии.

Однако проект был смягчен по сравнению с текстом, представленным ранее председательствующей в ЕС Хорватией. В первоначальном тексте говорилось, что предложение, устанавливающее основу для переговоров, должно быть представлено Комиссией "безотлагательно и не позднее июня". Эту фразу удалили.

По словам двух дипломатов, которые приняли участие в обсуждении, для Албании были добавлены некоторые новые условия, в частности, в отношении дальнейшего укрепления ее судебной системы, "включая обеспечение функционирования Верховного суда и Высокого суда", чтобы успокоить три наиболее скептически настроенные страны.

Дискуссия между послами продолжится в четверг, и проект, который также содержит некоторые новые условия для стран-кандидатов, могут претерпеть дальнейшие изменения.

После согласования с послами ЕС, текст, как ожидается, будет обсуждаться на следующей неделе на встрече министров иностранных дел ЕС.

Начало переговоров о вступлении требует единогласного решения всех стран ЕС.

Как известно, президент Франции Эммануэль Макрон отказывался одобрить начало переговоров о вступлении на саммите в октябре, заявив, что процесс принятия новых членов необходимо изменить.


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