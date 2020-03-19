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Вселенский патриарх приказал церквям прекратить службы из-за коронавируса

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  • 19.03.2020, 13:36
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Вселенский патриарх приказал церквям прекратить службы из-за коронавируса
Фото: ЕРА

Он также призвал всех ограничить свои путешествия и оставаться дома.

Вселенский патриарх Варфоломей приказал церквям прекратить проводить службы и религиозные обряды до конца марта для борьбы с распространением коронавируса.

Об этом сообщает hromadske.ua со ссылкой на Reuters.

Вселенский патриархат заявил, что следит за ситуацией с полным чувством ответственности за своих прихожан и всех людей.

«Мы заявляем о своей церковной резолюции и мандате на прекращение до конца марта всех богослужений, событий и обрядов, за исключением частных молитв в церквях, которые останутся открытыми», — говорится в заявлении.

Патриарх также призвал всех ограничить свои путешествия и оставаться дома для собственной безопасности и защиты населения.

В заявлении также указано, что церковь может пересмотреть решение о запрете в зависимости от темпов развития пандемии коронавируса.

В то же время в монастыре будут продолжать проводить регулярные богослужения для своих монашеских общин. Однако сторонним паломникам и посетителям въезд будет запрещен.

По последним данным, в мире официально зарегистрировано 218 815 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, 8810 смертей и 84 114 случаев, когда пациенты успешно выздоровели после заражения.


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