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«Путину звоните!»: белорусов высаживают из машин на российской границе

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  • 19.03.2020, 13:47
  • 6,687
«Путину звоните!»: белорусов высаживают из машин на российской границе

Репортаж из-под Лиозно.

Журналисты kp.by съездили на границу с Россией и написали об этом в репортаже:

- В сторону российской границы едут в основном большегрузы. От Лиозно и до самой Заольши мы - единственная легковушка. Подъезжаем к границе, останавливаемся. С российской стороны все по-серьезному: и пограничники, и транспортная инспекция. С белорусской - уютная кафешка и несколько будок страховщиков. Ни силовиков, ни контролирующих органов.

- Скоро будут, - переговариваются вышедшие покурить страховые агенты. - Приезжали люди в форме, осматривали все, что-то записывали. Наверное, и с нашей стороны посты поставят.

На белорусско-российской границе тучи ходят хмуро. А еще - пограничники и сотрудники транспортной инспекции.
Фото: НАТАЛЬЯ ПАРТОЛИНА

Российские пограничники общаться не настроены. Их трое. Проверяют документы у всех желающих пересечь границу на автомобиле. Медицинских масок на них нет.

- Почему? Вы что, не боитесь, что мы на вас сейчас надышим?

- Ну, если пресса приедет, наденем, - отшучивается один из военных.

- Так мы и есть пресса!

- Вы белорусы, для вас не будем. И вообще, вот вам единый номер, звоните, задавайте все ваши вопросы. Мы не уполномочены.

- Путину, Путину звоните! - советует мужчина в светоотражающем жилете с бело-красным жезлом.

К пограничникам бросается парень хипстерского вида, протягивает раскрытый паспорт.

- Я белорус, я домой иду!

- Проходите, - отвечает пограничник. - Но обратно в Россию вас не пустят. У вас ведь нет вида на жительство?

Парню подробно объясняют, как выглядит вид на жительство. Он слушает, кивает. К нему подбегает второй:

- Ну все, Никитос, пока!

Парни обнимаются, бородатый Никита, поправив рюкзак, топает по трассе в Беларусь. Его приятель садится в авто и уезжает по той же трассе в обратном направлении в Россию.

В одной из будок скучает страховщик Дима. С утра он продал только одну страховку.

- Обычно до обеда пять, а то и десять. А бывает, что и двадцать страховок продаю, - рассказывает он. - Плохо после закрытия границы. А будет еще хуже. В Лиозно, считай, полгорода на работу в Россию через границу ездили. Теперь как им?

В кафе малолюдно. Буфетчица Зоя Львовна радуется каждому посетителю.

Буфетчица Зоя Львовна в растерянности - за 12 лет работы в приграничном кафе так мало клиентов не было!
Фото: НАТАЛЬЯ ПАРТОЛИНА

- Двенадцать лет тут работаю, ничего необычного. Вчера вечером было много людей, а теперь вот тишина. Все гадаем, что же дальше будет.

Маски Зоя Львовна и ее коллеги тоже не носят. Говорят, в интернете не читают, а потому коронавируса не испугались до такой степени, чтобы в масках работать. Но в туалете кафе рядом с дозатором жидкого мыла поставили бутылку с антисептиком.

- Что, закрытая граница? - удивляются дальнобойщики-узбеки. - Ехали в Россию из Казахстана, там температуру на границе измеряли, пистолет такой ко лбу приставляли. А здесь, говорят, границу закрыли, но ничего не проверяют.

Для дальнобойщиков после закрытия границы ничего не изменилось. Некоторые этого даже не заметили.
Фото: НАТАЛЬЯ ПАРТОЛИНА

С полуночи российские пограничники не пустили в Россию несколько десятков машин, еще с десяток пропустили, высадив из них по одному-два человека с белорусскими паспортами, рассказывают страховщики.

- Казахи тут были, на четыре минуты всего опоздали. В 00.04 их не пустили через границу. Очень расстраивались, не знали, что делать, - рассказывают в кафе.

Корреспондент "Комсомолки" прогулялась в Россию пешком, метров на 500 вглубь страны. Никто не остановил.
Фото: НАТАЛЬЯ ПАРТОЛИНА

Мы сходили через границу туда-сюда раза четыре. В сторону Смоленска мы прошли около полукилометра - никто не остановил и не спросил, куда. Говорят, где-то там дальше на трассе стоит пост, который таких вот пешеходов отлавливает. Сфотографировали дорожную технику, которая старательно утюжит обочины на российской стороне.

На российской сторонен много спецтехники - приводят в порядок обочины.
Фото: НАТАЛЬЯ ПАРТОЛИНА

Гомельчане перестали возить в Россию на рынки белорусские товары

Из Гомеля основной и кратчайший путь в Россию - трасса на Брянск. Особенно оживленной она была вечером 17 марта, когда белорусы спешили пересечь границу до полуночи. На работу, к родственникам - главные причины, которые подталкивали гомельчан успеть покинуть родину.

Трасса на Брянск опустела
Фото: ПАВЕЛ МИЦКЕВИЧ

Большие деньги могут потерять те белорусы, которые привозят в приграничные города России продукты и вещи на продажу. Житель города Клинцы рассказал «КП», что заметил, как опустел белорусский сектор городского рынка:

- Раньше вокруг базара стояло очень много машин с белорусскими номерами. А сейчас никого. И на прилавках пусто. А местные жители совсем не паникуют насчет коронавируса: всем все равно.

На границе в Ветковском районе выставили постоянный пост
Фото: ПАВЕЛ МИЦКЕВИЧ

В Новозыбкове, Злынке тоже торговали многие белорусы - там есть даже отдельные магазины с белорусскими продуктами, одеждой, обувью.

А из России гомельские предприниматели привозили на продажу технику. Сейчас, говорят, цены в интернет-магазинах взлетят из-за трудностей с поставкой товаров.

18 марта дорога к пропускному пункту заметно опустела - едут только фуры и машины с российскими номерами. Тем временем на еще одном пункте пропуска, в Ветковском районе, совсем никого.

Белорусская граница - полностью открыта
Фото: ПАВЕЛ МИЦКЕВИЧ

У вагончика стоит «буханка» с одним пограничником и одним таможенником. Раньше контроль здесь выставляли только периодически, а сейчас - круглосуточно. При нас пограничник заворачивает машину на белорусских номерах - трое парней хотели попасть в РФ по работе:

- Мы знали о запрете, но срочно возникла необходимость. Позвоним начальнику, скажем, что не пускают. А что делать?

- С полуночи уже несколько белорусских машин заворачивали, - признается пограничник. - У некоторых дома в России, кто-то к родственникам хотел. Не знали, что запрет введен - пришлось объяснять.


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