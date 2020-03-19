Его словно заело Виталий Портников, «Грани»

19.03.2020, 14:26

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Виталий Портников

А к реальности правитель не привык.

Главная российская новость сегодня - вовсе не высказывания Путина в честь шестой годовщины оккупации Крыма, не подготовка к референдуму и даже не стремительный крах российской экономики, уже проигравшей развязанную Кремлем ценовую войну.

Главная российская новость сегодня - это первая смерть пациента от коронавируса. Первая смерть в России и первая смерть в Москве, где миллионы людей ежедневно, ежечасно, ежесекундно контактируют между собой в забитых под завязку вагонах метрополитена, в наземном транспорте, в офисах, спортзалах, ресторанах... В России все это еще работает - и понятно, что остановка московского метрополитена в силу особенностей транспортной системы столицы может привести к полному коллапсу, а продолжение его работы приведет к стремительному распространению заболевания. России придется пройти то, что сегодня проходят европейские страны и что вчера проходил Китай.

Но что делает Путин? В тот день, когда Ангела Меркель обращается к немцам и утверждает, что страна столкнулась с самым серьезным испытанием со времен войны, он мчится в Крым и там предается досужим размышлениям на тему: существуют украинцы или все-таки нет, и пытается объяснить жителям оккупированного полуострова, почему российскую аннексию не признает никто. Его словно заело. В день, когда отменяются культовые музыкальные мероприятия - из-за невозможности рисковать жизнью и безопасностью миллионов людей, - он все еще хочет провести нужный только ему одному и его камарилье конституционный референдум, самые настоящие ворота в смерть.

Мы будто вновь оказались в 2000 году, когда новый и неопытный президент России в первый раз продемонстрировал свою полную бесчувственность, прохлаждаясь на фоне трагедии подводников "Курска". Понятно, что чувств у него за два десятилетия не прибавилось, но мог бы прибавиться опыт, могло бы появиться элементарное понимание опасности - тем более когда в ситуации тонущей подлодки оказалась вся Россия.

Никакого наличия опыта тоже не демонстрируется. Глава огромной страны, которая столкнулась с опасностью, сравнимой с последствиями войны и разрухи, ведет себя даже не как сумасброд, а как капризный ребенок, жаждущий развлечений. Он не желает замечать, как изменилась политическая и экономическая ситуация и в окружающем его мире, и в самой России. Он не желает понимать, что уже завтра россиян будут интересовать совсем другие вопросы - вопросы выживания их самих и их близких, а вовсе не то, существуют украинцы или нет и почему Лукашенко не признает оккупации Крыма.

Гибель первого пациента должна была бы стать для него сигналом, что он теперь - президент страны, которая воюет со смертью. И эту войну, в отличие от развязанных им позорных войн, он не может завершить одним росчерком пера. В этот раз на самом деле, а не в его сумеречных фантазиях, напали на Россию - впрочем, как и на все остальные страны.

Конечно, можно реагировать как он умеет - рассказывать об украинцах или, еще лучше, устраивать телевизионные шоу о том, как плохо с коронавирусом борются в Украине или Соединенных Штатах.

Но смерть это не остановит. Смерть сильнее пропаганды. Она делает жизнь реальной. А к реальности он не привык.

Виталий Портников, «Грани»