В белорусских банках резко закончилась валюта? 6 19.03.2020, 14:28

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Ситуация многим напомнила 2011 год.

Сегодня утром стало известно, что банк ВТБ ограничивает валютные операции по карточкам. Лимит - не более 100 евро в сутки.

Телеграмм-канал «Экономика Беларуси» собрал оперативную информацию о ситуации с валютой в банках Минска:

- Беларусбанк, ул. Корженевского, д.10/1 валюту не продает объясняя тем, что нет в наличии.

- В Приорбанке на Притыцкого тоже нету валюты, нужно заказывать,через 3 дня и только для валютных счетов.

- Малиновка, в трех отделениях Беларусбанка нет валюты. Да здравствует 2011 год.

- У Приорбанка резко сломалась система покупки валюты в интернет банкинге. Пишут ошибка, однако зачисления с других систем работают. И МТБанк тоже.