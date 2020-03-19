Премьер-министр Польши пришел к Youtube-блогеру и ответил на вопросы о коронавирусе 1 19.03.2020, 14:31

Матеуш Моравецкий

Фото: PAP/Darek Delmanowicz

Польские власти используют все возможности для коммуникации с людьми.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий стал гостем на Youtube-канале самого популярного польского блогера Бловка. Кароль Гонзва более десяти лет снимает видео, у него 4,36 миллиона подписчиков на Youtube.

Глава польского правительства сам предложил Бловку стать гостем выпуска его блога, чтобы ответить на вопросы о коронавирусе. Матеуш Моравецкий заявил, что он очень рад, что может обратиться к представителям молодого поколения, которые являются подписчиками блогера.

Глава правительства Польши рассказал о карантинных мерах, закрытие границ и ответил на вопрос «стоит ли закупаться макаронами и рисом».

Cтоит отметить, что Бловек снимает развлекательный контент для детей и подростков. Однако польские власти используют все возможности для коммуникации с людьми и решили обратиться к молодому поколению поляков при помощи платформы Youtube.