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Российская нефть подешевела до $19 за баррель

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  • 19.03.2020, 14:53
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Российская нефть подешевела до $19 за баррель

Так дешево она не стоила с 2002 года.

Цены на партии российской нефти Urals для Северо-Западной Европы снизились 18 марта на $5,25 — до $18,64 за баррель, сообщило ценовое агентство Argus Media. По его данным, это минимальный уровень с февраля 2002 года, передает РБК.

Скидка на Urals к котировкам североморского датированного Brent (международная эталонная марка, отражающая стоимость партий североморской легкой нефти) достигла $4,18 барр. на базисе поставки CIF в Роттердам (продавец берет на себя расходы по доставке товара в порт назначения).

«Стоимость Urals неуклонно понижается на фоне решения Saudi Aramco резко уменьшить контрактные цены на апрельские партии», — отмечает Argus.

Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco после развала сделки ОПЕК+ начала предлагать свою нефть Arab Light и Arab Medium со скидками $5–10 за баррель к российской Urals. Саудовская Аравия специально нацелилась на традиционных покупателей российской нефти в Европе (крупные НПЗ) в попытке отобрать у России рыночную долю, отмечало Reuters.

Майские фьючерсы Brent 19 марта торгуются на уровне выше $26 за баррель (+5,9% к предыдущему закрытию).

Reuters сообщило 17 марта, что трейдеры испытывают трудности с реализацией партий Urals c отгрузкой в конце марта — начале апреля. Однако план отгрузок Urals на 1–5 апреля из российских портов предполагает рост экспорта на 25% к тому же периоду в начале марта.

Сегодня Банк России сообщил, что начинает дополнительные продажи иностранной валюты на внутреннем рынке в целях стабилизации курса доллара к рублю, поднявшегося накануне почти до 81 руб. за доллар. Объемы продаваемой валюты будут равны недополученной экспортной выручке от продажи нефти, нефтепродуктов и газа ниже $25 за баррель. Исходя из данных Минфина, в месяц недополученная выручка при ценах $19 за баррель относительно $25 составляет порядка $2 млрд.


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