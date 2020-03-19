Видеоблогер: Лукашенко ждет судьба Чаушеску 23 19.03.2020, 14:58

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Бычковский Евгений Владимирович

Бежать диктатору уже некуда.

Российский блогер Евгений Бычковский уверен, что Лукашенко ждет судьба Чаушеску, причем в ближайшем будущем. В Беларуси произойдет государственный переворот, в результате которого власть возьмут военные, либо народная революция, говорит блогер в своем видео на youtube.com:

- Бежать Лукашенко некуда, а удерживать власть в стране на одном лишь страхе и блефе уже невозможно, - говорит видеоблогер. Лукашенко так и не понял, что его карта сыграна, ему давно уже пора было уйти на покой. Что касается самих белорусов, то могу сказать только одно: все зависит только от вас. Каждый народ рано или поздно обязан совершить революцию. Революцию сознания.

Пока в стране не будет демократических выборов и сменяемости власти, толку никакого не будет. Пока страной не начнут управлять профессионалы, а молодежь не перестанет валить из нее, ни о какой нормальной жизни не может быть и речи. Все зависит только от вас – от вашего желания, гордости и чувства собственного достоинства.

В заключение Евгений Бычковский попросил белорусов пригласить его на нашу Площадь.