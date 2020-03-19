Добрая история из крохотного канадского городка, защищающегося от коронавируса 19.03.2020, 15:12

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Местная служба таки решила бесплатно помочь жителям.

Новости о пандемии COVID-19 поступают буквально со всех уголков планеты. Кроме сухой сводки о количестве зараженных и погибших, СМИ делятся примерами объединения людей и борьбы с обрушившейся на землю заразой. Молодые люди помогают пожилым соседям с покупкой лекарств и продуктов, власти отдельных государств отменяют плату за парковки, чтобы больше людей могли воспользоваться личным транспортом. Добрая история прилетела к нам из крохотного канадского городка Нью Уотерфорд, расположенного в региональном муниципалитете Кейп-Бретон в Новой Шотландии, пишет onliner.by.

Город находится на берегу Атлантического океана, и там проживает чуть более шести тысяч человек. Два года назад местная семейная пара Элизабет Дойл и Чак Огли решили открыть в Нью Уотерфорде свой бизнес. Они закупили несколько подержанных Chevrolet Impala и основали службу такси District 11 Taxi, название которой скромно обозначает номер местного муниципального округа.

Местные жители очень тепло приняли новый бизнес и активно пользовались такси. В Нью Уотерфорде не работает Uber или Lyft, а площадь населенного пункта около 20 квадратных километров. Те, у кого нет машины, с радостью пользовались услугами Элизабет и Чака.

В Новой Шотландии на данный момент известно о 12 зараженных коронавирусом, и жители Нью Уотерфорда начали волноваться. Поселение хотя и расположено вдали от аэропортов и крупных мегаполисов, но находится в зоне риска: подавляющее большинство жителей города — пожилые люди. Чтобы объединить и поддержать людей, основатели District 11 Taxi решили с завтрашнего дня до конца пандемии возить продукты и лекарства бесплатно. Можно просто позвонить в такси и сделать заказ! Кроме того, таксисты не будут брать деньги с тех клиентов, которые сами едут в продуктовый магазин или аптеку.

«Ближайшая пятница — день, когда людям выплачивают пособия. Поэтому именно с этого дня мы собираемся бесплатно доставлять людей за продуктами и лекарствами, а затем мы будем доставлять товары бесплатно до тех пор, пока все это не закончится», — сказал Чак Огли местной газете Cape Breton Post.

«Мы очень ценим наших клиентов, — отметил основатель District 11 Taxi. — Местное сообщество встретило нас с распростертыми объятиями, и благодаря этому мы смогли вырасти в успешный бизнес. Теперь мы воспользуемся любым шансом, чтобы отблагодарить людей».

Именно такие действия помогают людям объединяться для борьбы с трудностями. Сегодня каждый из нас находится в непростой ситуации и только от нас зависит, как мы переживем трудные времена. Делайте добрые дела и демонстрируйте достойный пример для окружающих.