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Ждать ли дефицита евро и долларов в Беларуси?

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  • 19.03.2020, 15:39
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Ждать ли дефицита евро и долларов в Беларуси?

Приток валюты в страну сократился.

Если в предыдущие дни доллар и российский рубль к белорусскому двигались разнонаправленно, то сегодня подорожали все три валюты. При этом наблюдается и существенное падение белорусского рубля — валютная корзина по отношению к нему выросла более чем на 2,1%. Банки отреагировали на новости с биржи повышением курсов валют. При этом в некоторых отделениях банков валюту купить сегодня невозможно — ее нет. Портал tut.by спросил у эксперта, ждать ли нам дефицита валюты из-за закрытых границ и почему начал падать белорусский рубль.

Старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб говорит, что история с ограничением на конвертацию валюты в Банке ВТБ Беларусь (банк сегодня ограничивал валютно-обменные операции по карточкам, а позднее снял лимиты), скорее, говорит о ситуации в материнском российском банке, чем в банковской системе Беларуси.

— Банк ВТБ Беларусь — это «дочка» крупного российского госбанка. То есть, по идее, если у банка возникают сложности с валютной ликвидностью, то в первую очередь его должна была поддержать материнская организация. Может быть, падение нефти в России создало проблемы самому материнскому госбанку, что из-за этого он не может или не хочет поддержать дочку валютной ликвидностью, — говорит эксперт.

Все помнят, что в 2011 году у нас был сильный дефицит валюты. Но теперешнюю ситуацию нельзя сравнивать с той, что была тогда, считает эксперт.

— У того дефицита были свои причины. Он был связан с фиксированным курсом валюты. Пока мы пытались поддерживать курс белорусского рубля, валюта в стране практически закончилась. Золотовалютные резервы были растрачены. Валюты практически не было, — вспоминает Вадим Иосуб. — Сейчас курс плавающий, то есть как такового дефицита валюты в стране нет. Золотовалютные резервы у нас порядка 8,8 миллиарда. В последние два месяца они снижались, но достаточно умеренно.

Аналитик говорит, что сейчас возникает вопрос именно по наличной валюте. В стране валюта есть, но ее надо как-то подкреплять банкам наличной валютой.

— Откуда берется наличная валюта. Есть банк, у него есть валюта, а значит, и счет в американском банке, где лежит безналичная валюта. И когда банку нужна наличная валюта, он заказывает в Америке самолет с нею, самолет прилетает сюда, дает «налик», — поясняет Вадим Иосуб. — Сейчас в мире режим карантина, ограничено всякое сообщение, в том числе и воздушное. И поэтому могут возникать чисто технические, логистические сложности. Поэтому валюта есть на счетах, но заказать самолет с наличкой из Америки сложновато.

Эксперт привел в пример Украину, где уже несколько последних дней проблема с наличной валютой. Там золотовалютные резервы в раза три больше, чем у нас, валюта в стране не кончилась. Но наличку заказать банки не могут.

— Такая проблема может быть во многих странах мира. Американские власти этим озаботились. Сейчас Федеральная резервная система США выдает срочные долларовые кредиты многим центробанкам мира, чтобы у них в первую очередь не закончилась безналичная валюта. Думаю, американцы как-то будут разруливать вопрос и с наличной — обеспечат техническую возможность ее доставки тем, у кого есть безнал. Поэтому, скорее всего, это не будет какой-то системной проблемой, — считает Вадим Иосуб. — Коронавирус — это первая пандемия в истории планеты, когда все страны друг от друга отграничиваются, прекращают полеты, поездки. Это новый вызов, с которым не сталкивалась ни Беларусь, ни другие государства.

На сегодняшних торгах выросло сразу три валюты. Это связано с тем, что после вчерашнего обвала российского рубля ЦБ РФ приступил к серьезным интервенциям, и в первой половине дня рубль в России укрепился.

— Нефть марки Brent вчера снижалась до 26 долларов за баррель. Это минимальное значение за 17 лет. В ответ на это в очередной раз рухнул российский рубль. Большая часть движения произошла тогда, когда у нас торги уже были закрыты. В самом начале торгов сложилась привычная за последние дни картина — доллар и евро вверх, российский рубль вниз. Но после интервенций ЦБ РФ подрос и российский рубль. При этом уже наблюдается и существенное падение белорусского рубля — валютная корзина выросла на 2,16%. То есть это не просто падение российского рубля к доллару, а уже снижение белорусского. Очевидно, что на наших торгах спрос на валюту превышает ее предложение, — констатирует эксперт.

Кем было спровоцировано падение белорусского рубля, по словам аналитика, пока точно сказать невозможно. Это будет известно через месяц, когда в середине апреля появится статистика по покупке-продаже валюты участниками рынка за март.

— Могу предположить, что у людей нет такого большого ресурса рублей, с которыми они могли бы побежать в обменники. У большинства на карточках остатки последней зарплаты. У кого действительно есть большое количество рублей, то они в большинстве случаев связаны на долгосрочных безотзывных депозитах, пойти и снять их нельзя, — говорит Вадим Иосуб. — Думаю, роль сыграл спрос со стороны юрлиц и одновременно с этим снижение предложения валюты. Стандартные наши ее добытчики — это НПЗ, предприятия — производители калийных удобрений — сейчас, конечно, валюты в страну поставляют меньше.


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