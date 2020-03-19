В Иране коронавирусом заражаются 50 человек ежечасно
- 19.03.2020, 15:41
- 1,645
Число инфицированных за сутки выросло более чем на 1000.
В Минздраве Ирана заявили, что в стране каждый час заражаются коронавирусом 50 человек, каждую минуту фиксируется одна смерть.
По данным ведомства, за последние сутки зафиксированы 1046 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает nv.ua.
В результате заражения за сутки умерло 149 человек.
Всего число инфицированных составляет в Иране 18 407 человек, погибших — 1284 человек.
Излечились от коронавируса почти шесть тысяч человек.
В мире зафиксировано 206 226 случаев заражения коронавирусом. Количество летальных случаев достигло 8764.