В Иране коронавирусом заражаются 50 человек ежечасно 19.03.2020, 15:41

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Фото: Abedin Taherkenareh / EPA / TASS

Число инфицированных за сутки выросло более чем на 1000.

В Минздраве Ирана заявили, что в стране каждый час заражаются коронавирусом 50 человек, каждую минуту фиксируется одна смерть.

По данным ведомства, за последние сутки зафиксированы 1046 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает nv.ua.

В результате заражения за сутки умерло 149 человек.

Всего число инфицированных составляет в Иране 18 407 человек, погибших — 1284 человек.

Излечились от коронавируса почти шесть тысяч человек.

В мире зафиксировано 206 226 случаев заражения коронавирусом. Количество летальных случаев достигло 8764.