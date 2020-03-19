Игра в молчанку 8 Кирилл Василевский

19.03.2020, 15:43

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Что там Лукашенко по поводу паники говорил?

Итак, после совещания у правителя относительно ситуации по коронавирус у мы узнали, что «это коронавиусный психоз, никакого вируса нет, он у вас в голове». Однако, из рекомендаций и распоряжений следует следующее — скорректировать работу транспорта по разграничению студентов и рабочих. Логика определенная присутствует. Вузы — очаги пандемии, первые случаи были в БГУ и БНТУ, а рабочих диктатору всеми силами нужно удержать у станков. Правда, как это собираются делать — непонятно.

Обеспечить всю страну респираторами в течении недели. Это уже из области фантастики — масок уже не хватает не то, что в аптеках, но даже врачам в больницах и госпиталях. Министр Караник не сказал? Ну так он в молчанку уже давно играет.

По возможности оставаться дома, «если боитесь — не отправляйте детей в школы». Это в стиле диктатора — согласиться в конце концов с требованиями общества, но сделать по-своему. Так с декретом о так называемых тунеядцах было, помните? Учитывая, что сейчас на кону жизни белорусов — уже неплохо. Оставайтесь дома. Не отправляйте детей в школы

Вишенкой на торте стало тестирование систем оповещения гражданского населения с воем сирен сразу после совещания. В течение последних двух часов их можно было услышать во всех крупных городах. Что там правитель по поводу паники говорил?

Кирилл Василевский, пресс-служба гражданской кампании «Европейская Беларусь»