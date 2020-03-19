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Геннадий Гудков: Больницы в Москве и Питере переполнены заболевшими

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  • 19.03.2020, 15:53
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Геннадий Гудков: Больницы в Москве и Питере переполнены заболевшими
Геннадий Гудков

Кремль скрывает реальную ситуацию с коронавирусом в России?

Количество инфицированных коронавирусом в России может достигать 130-180 тысяч человек, а умерших – 1600 человек, заверил российский политолог Валерий Соловей.

«Я считаю, что господин Соловей прав. Не могу говорить о конкретных цифрах, но это значит, что в России нет четкой диагностики и нет тестирования заболевших на коронавирус. Тестов на коронавирус нет, вот в чем проблема», — пишет в статье на сайте obozrevatel.com российский оппозиционный политик Геннадий Гудков.

«Могу это сказать по членам моей семьи. У меня недавно заболел внук, свалился с высокой температурой и кашлем. Ему поставили ОРВИ и назначили лечения. Мама с трудом и большим блатом договорилась его протестировать. Обнаружили грипп типа А, не коронавирус.

А ведь заболевают тысячи людей, им ставят диагноз пневмония, обострения почечных болезней, легких и лечь по старой схеме. Неделю назад в больницах Москвы вообще не было тестов на коронавирус. Ну как можно поставить диагноз?

Люди пишут, что московские и питерские больницы переполнены заболевшими различными видами заболеваний - ОРВИ и пневмонии в том числе. Это визуальные наблюдения, о которых пишут со всех мест в социальных сетях.

Третий момент. По официальным данным Росздравнадзора в Москве и в Санкт-Петербурге в феврале зафиксировано на 37-40% заболеваний пневмонией больше, чем это было в феврале минувшего года. О чем это говорит? Либо это говорит о том, что россияне заболевают и подхватывают пневмонию, а это серьезное воспалительное заболевание, либо это не выявленный коронавирус.

С учетом бардака и того, что чиновники привыкли скрывать всю информацию, начиная еще с дочернобыльских времен, думаю, что число инфицированных, болевших и умерших на много выше, чем говорит официальная пропаганда. Есть даже такая шутка, когда спрашивают у врача, сколько вы провели тестов? Отвечает - 28. А сколько выявили заболевших? 28. Понятно, провели бы больше тестов, выявили бы больше больных.

До позавчерашнего дня в России было невозможно добровольно пройти тестирование. Невозможно, даже за деньги. О чем можно дальше говорить? А инкубационный период коронавируса продолжается до трех недель. Весь этот период человек будет заражать. Я сам знаю таких людей, которые приехали из Италии, пошли проверятся, а им ответили: «Свободны, вот когда заболеете - тогда и приходите». О каком контроле можно говорить при таком подходе?

Поэтому я согласен с Соловьем, что масштабы драмы значительно более серьезные, чем о них рассказывают официально. Вот в Болгарии на сегодня 93 инфицированных. Поименно известно, где и сколько. В России 146 млн, а в Болгарии - 6. Население России в 20 раз больше, чем в Болгарии, а число инфицированных практически одинаковое. Ну, такого же не бывает».


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