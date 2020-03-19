Томаш Росицки: Меня, Глеба, Фабрегаса и Фламини называли Спайс Бойз 5 19.03.2020, 16:03

Томаш Росицки

Партнеры белорусского футболиста поделились мнением об экс-одноклубнике.

Томаш Росицки, Матье Фламини, Франсеск Фабрегас рассказали о времени, проведенном с белорусским футболистом Александром Глебом в «Арсенале», пишет «Трибуна».

Росицки: Я очень хорошо помню, как мы встретились в «Арсенале». Это было в раздевалке во время предсезонки. И он сказал мне: «Приветствую тебя. Наконец-то будет с кем-то потусоваться.

Наша четверка – это прекрасная компания друзей. Я не знаю, откуда это пошло, но нас четверых (Фламини, Фабрегас, Росицки и Глеб) начали называть «Спайс бойз».

Фабрегас: Обычно, когда мы выигрывали, мы шли в ресторан в Лондоне. Однажды я узнал от Фламини, что Алекс не пойдет сегодня с нами отдыхать. Мы решили прийти к нему в дом без предупреждения: запрыгнули через забор в сад и вошли в дом. И мы увидели, как Алекс в этом момент сидит в кресле и что-то попивает. Но вот представьте: ты пьешь что-то и никого не ждешь, но кто-то заходит в твой дом из сада. Ну, ты скорее всего, сделаешь так: «О, нет». Алекс же сказал спокойно: «Brothers, I am okey»

Росицки: Эти трое – Фабрегас, Фламини, Глеб – я держался от них немного в стороне, потому что они немного дикие. Или могли быть дикими.

Фабрегас: Однажды я был на массаже в Манчестере. Кажется, мы играли против «Манчестер Сити». Я тогда еще в автобусе стянул с Алекса штаны – и он тогда, наверное, подумал, что мне нужно за это ответить. Фламини, Росицки и Алекс зашли ко мне в массажную комнату. Я дремал в это время. Они схватили меня и затащили в лифт. Нажали на кнопку этажа, где находился ресепшн. И отобрали у меня то единственное маленькое полотенце. И Леманн был в лифте в этот момент и сказал: «Парни, вы сумасшедшие. Что вы делаете? Там же люди». Да, это было очень весело. Я взял тапок у кого-то и прикрылся им. Я был очень смущен. Я не мог спать в ту ночь, но это было очень весело. Вы понимаете, мы были молоды, и подобные истории выглядят немного сумасшедшими, но они очень веселые все равно.

Фламини: Кто из вашей четверки был самый сумасшедший? Глеб. Потому что он очень забавный. Всегда на грани фола, и я где-то рядом, но нет. Алекс все-таки более сумасшедший.