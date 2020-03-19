закрыть
19 марта 2020, четверг, 16:49
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасти жизни людей!
Рубрики

Томаш Росицки: Меня, Глеба, Фабрегаса и Фламини называли Спайс Бойз

5
  • 19.03.2020, 16:03
Томаш Росицки: Меня, Глеба, Фабрегаса и Фламини называли Спайс Бойз
Томаш Росицки

Партнеры белорусского футболиста поделились мнением об экс-одноклубнике.

Томаш Росицки, Матье Фламини, Франсеск Фабрегас рассказали о времени, проведенном с белорусским футболистом Александром Глебом в «Арсенале», пишет «Трибуна».

Росицки: Я очень хорошо помню, как мы встретились в «Арсенале». Это было в раздевалке во время предсезонки. И он сказал мне: «Приветствую тебя. Наконец-то будет с кем-то потусоваться.

Наша четверка – это прекрасная компания друзей. Я не знаю, откуда это пошло, но нас четверых (Фламини, Фабрегас, Росицки и Глеб) начали называть «Спайс бойз».

Фабрегас: Обычно, когда мы выигрывали, мы шли в ресторан в Лондоне. Однажды я узнал от Фламини, что Алекс не пойдет сегодня с нами отдыхать. Мы решили прийти к нему в дом без предупреждения: запрыгнули через забор в сад и вошли в дом. И мы увидели, как Алекс в этом момент сидит в кресле и что-то попивает. Но вот представьте: ты пьешь что-то и никого не ждешь, но кто-то заходит в твой дом из сада. Ну, ты скорее всего, сделаешь так: «О, нет». Алекс же сказал спокойно: «Brothers, I am okey»

Росицки: Эти трое – Фабрегас, Фламини, Глеб – я держался от них немного в стороне, потому что они немного дикие. Или могли быть дикими.

Фабрегас: Однажды я был на массаже в Манчестере. Кажется, мы играли против «Манчестер Сити». Я тогда еще в автобусе стянул с Алекса штаны – и он тогда, наверное, подумал, что мне нужно за это ответить. Фламини, Росицки и Алекс зашли ко мне в массажную комнату. Я дремал в это время. Они схватили меня и затащили в лифт. Нажали на кнопку этажа, где находился ресепшн. И отобрали у меня то единственное маленькое полотенце. И Леманн был в лифте в этот момент и сказал: «Парни, вы сумасшедшие. Что вы делаете? Там же люди». Да, это было очень весело. Я взял тапок у кого-то и прикрылся им. Я был очень смущен. Я не мог спать в ту ночь, но это было очень весело. Вы понимаете, мы были молоды, и подобные истории выглядят немного сумасшедшими, но они очень веселые все равно.

Фламини: Кто из вашей четверки был самый сумасшедший? Глеб. Потому что он очень забавный. Всегда на грани фола, и я где-то рядом, но нет. Алекс все-таки более сумасшедший.


популярное за неделю

Мнение

Белорусская власть снова удивила весь мир
Белорусская власть снова удивила весь мир Наталья Радина
Лукашенко надеется разгрузить пенсионный фонд
Лукашенко надеется разгрузить пенсионный фонд Павел Северинец
Карантин спасает жизни
Карантин спасает жизни Денис Казакевич
Корона в свинцовых трусах
Корона в свинцовых трусах Андрей Санников