Предприниматели требую ввести мораторий на проверки и объявить налоговые каникулы 10 19.03.2020, 16:18

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Бизнесмены обратились к правительству.

По словам лидера общественного объединения «Перспектива» Анатолия Шумченко, предпринимателям нужна поддержка в связи с увеличением масштабов негативного влияния распространения коронавируса на экономику, пишет «Салiдарнасць».

В обращении в Совмин «Перспектива» предлагает устроить для микро-бизнеса налоговые каникулы, а именно освободить ИП на 90 дней от обязательных платежей в виде налогов, сборов и взносов, независимо от уровня доходов. Среди предложений — объявить мораторий на 90 дней на любые проверки ИП розничной торговли и услуг; открыть в банках каждому ИП розничной торговли и услуг счет: 3 000 рублей от государства в виде безвозмездной поддержки и 9 000 рублей в виде беспроцентного кредита сроком на 5 лет.

Как объяснил Анатолий Шученко, данные цифры обусловлены тем, что, по оценкам различных институтов экономики, создание одного рабочего места стоит около 4 – 4,5 тысяч долларов.

Кроме того, предприниматели просят снизить ставки арендной платы на 60% и более сроком на 90 дней, а также отвязать арендные ставки от валюты и привязать их к белорусскому рублю.

Напомним, что подобные меры предпринимаются в других странах. К примеру, Польша приняла специальную программу поддерки мелкого бизнеса.