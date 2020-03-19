Нацбанк признал, что в кассах может не быть долларов 32 19.03.2020, 16:47

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Сегодня начались перебои с доставкой валюты из США.

Нацбанк признает, что спрос на иностранную валюту на внутреннем валютном рынке Республики Беларусь повысился. Это отразилось на динамике курса белорусского рубля по отношению к иностранным валютам, пишет onliner.by. «В целях ограничения рисков обеспечения финансовой стабильности, связанных с повышенной волатильностью курса, Национальный банк проводил валютные интервенции в дополнительных объемах», — сообщает регулятор.

В целом Национальный банк реализует курсовую политику в режиме плавающего курса, который допускает проведение валютных интервенций в ограниченных объемах с целью сглаживания резких колебаний курса.

Национальный банк продолжит осуществлять мониторинг ситуации и при необходимости будет принимать оперативные меры реагирования.

- В настоящее время в связи с распространением эпидемии коронавируса и принимаемыми мерами по ограничению въезда иностранных граждан международные авиакомпании значительно сократили количество полетов, что существенно осложнило перемещение грузов между странами.

Ввиду этого в данный момент европейские банки и финансовые организации, предоставляющие услуги по продаже наличных долларов США на европейском рынке, испытывают трудности с доставкой валюты из Соединенных Штатов Америки. Это привело к дефициту наличных долларов США в странах региона на фоне увеличения спроса на них, обусловленного высокой волатильностью на мировых финансовых рынках.

В связи с этим в обменных пунктах и кассах банков может наблюдаться временная нехватка наличных долларов США. При этом отсутствуют ограничения по покупке/продаже долларов США в безналичной форме. Кроме того, в кассах банков в достаточном количестве находится иная иностранная валюта (например, евро).

В складывающихся условиях банковской системой страны будут предприниматься необходимые меры по обеспечению своевременного и качественного предоставления гражданам и субъектам хозяйствования всего комплекса банковских услуг, - сообщает пресс-служба Нацбанка.