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Российские власти не включили погибшую с коронавирусом в статистику болезни

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  • 19.03.2020, 16:48
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Российские власти не включили погибшую с коронавирусом в статистику болезни
ФОТО: РИА НОВОСТИ / ИЛЬЯ ПИТАЛЕВ

Они назвали другую причину гибели.

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в России не стал включать погибшую в четверг москвичку с инфекцией в статистику гибели от болезни. Летальных исходов в России не зарегистрировано, сообщил штаб в четверг информационным агентствам. Причиной гибели инфицированной пациентки врачи назвали оторвавшийся тромб, передает «Радио Свобода».

По состоянию на 19 марта количество больных, заразившихся коронавирусной инфекцией в России, выросло на 52 случая — до 199, — говорится в сообщении. 9 человек выздоровели, один умер.

За день коронавирус обнаружили у пациентов в 23 регионах России. Больше всего случаев в Москве — 12 человек. По пять инфицированных обнаружены в Московской и Свердловской областях, в Тульской области, в Красноярском и Хабаровском краях — по три новых случая, в Тамбовской, Воронежской, Кировской областях и Краснодарском крае — по два случая. В еще 13 регионах — по одному случаю.

Все новые заболевшие, по утверждению оперативного штаба, в последние две недели посещали другие страны.


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