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Известный врач ответил на слова Лукашенко о коронавирусе

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  • 19.03.2020, 17:28
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Известный врач ответил на слова Лукашенко о коронавирусе
Фото: ТАСС

Почему баня не спасет от нового коронавируса?

Лукашенко собрал 19 марта совещание, посвященное эпидемической ситуации. На нем он повторил прежние «советы», как бороться с COVID-19 – коронавирус якобы можно «травить» водкой и баней, пишет сайт svaboda.org.

«Я когда-то обмолвился о том, что людям нужно, чтобы бороться с различными вирусами, в том числе и с этим, чаще ходить в сухую баню, - заявил Лукашенко. - Поскольку COVID-19 не любит высоких температур и при плюс шестидесяти, как меня проинформировали специалисты, погибает».

Почему баня не спасает от коронавируса. Объясняет врач

Доктор-реаниматолог Дмитрий Салошкин, пояснил, почему даже самая горячая сауна вас не вылечит от COVID-19:

«Если вы сидите в сауне, а человек перед вами кашлянул куда-то на полку, тогда да, если там сухой воздух 100°С, вирус погибнет достаточно быстро, - говорит он. - Но температура тела человека внутри - это одна из самых жестких констант. Даже если самая сильная болезнь это 40 градусов.

Даже если вы сидите в сауне, температура тела остается стабильной. Так что носитель этого вируса, и посидев в сауне, выйдет и снова будет кашлять и распространять вирус.

Сауна за счет температуры может разве что "автоматически" провести дезинфекцию, но в теле человека нельзя достичь такой температуры».

Врач добавляет: и прочие «народные средства», как чеснок и лук, не считаются действующими, а настоящие рекомендации против COVID-19 доступны и довольно просты.

Что говорят во Всемирной организации здоровья

На самом деле во Всемирной организации здоровья нет исследований, которые бы доказывали, что вирус SARS-CoV-2 погибает при температуре 60 градусов. Известно лишь, что похожий (но не этот) вирус SARS скорее (но не сразу и не полностью) погибает при температурах свыше 56°С (однако не в теле человека, вокруг которого такая температура воздуха, а при непосредственном нагреве самих вирусных частиц).

Также Лукашенко 19 марта посоветовал мыть руки водкой и «внутрь 100 грамм». Но водка недостаточно эффективна для очищения рук и совсем неэффективна против вирусов в организме. Руки рекомендуют мыть средствами для дезинфекции, которые содержат не менее 60% спирта, или просто мылом.


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