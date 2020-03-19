Погода в Беларуси резко поменяется 6 19.03.2020, 17:35

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Фото: bymedia

Зима вернется с небольшими метелями и легким морозом.

Теплая весенняя погода сменится небольшим морозом и метелями в ближайшие выходные. В пятницу в Беларуси будет еще без осадков и тепло - до плюс 9 градусов днем, а с субботы существенно похолодает. Зима вернется с небольшими метелями и легким морозом, пишет kp.by.

В Минске 21 марта ожидается днем около ноля градусов, порывистый северный ветер и осадки в виде снега, временами метели. В воскресенье, 22 марта, ночь будет морозной: температура воздуха опустится до -5 градусов. Днем в воскресенье - снова около ноля, но уже без осадков, прогнозирует Белгидромет.

В начале следующей недели в столице немного потеплеет, но ночи по-прежнему будут морозными, осадков не ожидается. Примерно такую же погоду синоптики обещают на всей территории Беларуси.