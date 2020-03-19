В Лунинце посреди улицы умер мужчина 7 19.03.2020, 17:57

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Он шел на станцию и по дороге ему стало плохо.

В Лунинце мужчина шел на автостанцию, на ул. Октябрьская около путепровода ему стало плохо, пишет media-polesye.by.

— 71-летний житель д.Застенок шёл на автостанцию от родственников, — рассказал Медиа-Полесью начальник райотдела СК Андрей Лукашевич. – На улице Октябрьская около путепровода ему стало плохо. Первую помощь мужчине пыталась оказать прохожая, она же вызвала скорую помощь. Прибывшие медики провели реанимационные мероприятия, но спасти мужчину не удалось, констатирована смерть.

По факту смерти пожилого человека проводит проверку Лунинецкий райотдел СК.