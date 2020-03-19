закрыть
19 марта 2020, четверг, 20:00
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасти жизни людей!
Рубрики

В Лунинце посреди улицы умер мужчина

7
  • 19.03.2020, 17:57
  • 7,696
В Лунинце посреди улицы умер мужчина

Он шел на станцию и по дороге ему стало плохо.

В Лунинце мужчина шел на автостанцию, на ул. Октябрьская около путепровода ему стало плохо, пишет media-polesye.by.

— 71-летний житель д.Застенок шёл на автостанцию от родственников, — рассказал Медиа-Полесью начальник райотдела СК Андрей Лукашевич. – На улице Октябрьская около путепровода ему стало плохо. Первую помощь мужчине пыталась оказать прохожая, она же вызвала скорую помощь. Прибывшие медики провели реанимационные мероприятия, но спасти мужчину не удалось, констатирована смерть.

По факту смерти пожилого человека проводит проверку Лунинецкий райотдел СК.


популярное за неделю

Мнение

Лукашенко сознательно заражает коронавирусом миллионы людей
Лукашенко сознательно заражает коронавирусом миллионы людей Николай Статкевич
Белорусская власть снова удивила весь мир
Белорусская власть снова удивила весь мир Наталья Радина
Лукашенко надеется разгрузить пенсионный фонд
Лукашенко надеется разгрузить пенсионный фонд Павел Северинец
Карантин спасает жизни
Карантин спасает жизни Денис Казакевич