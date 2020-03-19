закрыть
19 марта 2020, четверг, 20:00
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасти жизни людей!
Рубрики

По всей России ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса

5
  • 19.03.2020, 18:09
  • 2,927
По всей России ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса

В стране уже 199 заболевших.

Во всех регионах России ввели режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает meduza.io.

Все массовые мероприятия отменены, школы и вузы переведены на дистанционное обучение. Соответствующие распоряжения подписали власти субъектов РФ, уточняет агентство.

В самой Москве режим повышенной готовности ввели 5 марта. «Ведомости» 17 марта сообщили, что московская мэрия готова объявить карантин, чиновники отвергли эту информацию.

К 19 марта в России число случаев заражения коронавирусной инфекцией достигло 199, за сутки заболевание обнаружили у 52 человек в 23 регионах. В официальную статистику не включили смерть 79-летней жительницы Москвы, у которой обнаружили коронавирус. Главный патологоанатом Москвы Олег Зайратьянц сказал, что женщина умерла из-за оторвавшегося тромба.


популярное за неделю

Мнение

Лукашенко сознательно заражает коронавирусом миллионы людей
Лукашенко сознательно заражает коронавирусом миллионы людей Николай Статкевич
Белорусская власть снова удивила весь мир
Белорусская власть снова удивила весь мир Наталья Радина
Лукашенко надеется разгрузить пенсионный фонд
Лукашенко надеется разгрузить пенсионный фонд Павел Северинец
Карантин спасает жизни
Карантин спасает жизни Денис Казакевич