Ученые обнаружили общего предка кур, уток и гусей 4 19.03.2020, 18:26

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Он легко поместилось бы в человеческой ладони.

Сегодня существует больше 10 тысяч видов птиц, и все они несут такие ключевые общие черты, как перья, лишенный зубов клюв, облегченные полые кости, срастающиеся в области стопы и так далее. Их формирование началось еще более 150 миллионов лет назад, и первые летавшие рептилии, такие как археоптерикс, полноценными птицами еще не были, пишет Naked science.

Считается, что и последний общий предок, имевший все те же особенности, жил задолго до вымирания динозавров, 66 миллионов лет назад. Однако останки птиц такой древности — большая редкость. Тем больше внимания привлекла новая находка, сделанная в окрестностях Маастрихта, в старых известняковых шахтах близ границы Нидерландов и Бельгии, где обнаруживаются окаменелые останки, датированные возрастом в 66,8-66,9 миллиона лет.

Здесь ученые и нашли останки миниатюрного — оно легко поместилось бы в человеческой ладони — животного, которое несло все ключевые птичьи черты. Окаменелость сохранила почти полный череп и несколько костей конечностей. Кембриджский палеонтолог Дэниел Филд (Daniel Field) и его коллеги пишут о ней в статье, опубликованной в журнале Nature.

Находке дали формальное имя Asteriornis maastrichtensis, в честь древнегреческой богини Астерии, превратившейся в птицу, чтобы спастись от преследований любвеобильного Зевса. Однако в пресс-релизе Кембриджского университета авторы называют ее и «чудо-курицей» (wonderchicken), и «уткурицей» (turducken): анатомические черты ее напоминают нечто среднее между уткой, индейкой и курицей.

Крошечные и хрупкие останки даже не извлекали из камня полностью: их удалось детально рассмотреть с помощью компьютерной томографии. «Момент, когда я впервые увидел то, что скрывалось внутри, стал одним из самых волнующих во всей моей научной карьере, — говорит Дэниел Филд. — Окаменелость оказалась одним из самых хорошо сохранившихся черепов древних птиц, какие только были найдены».

Несмотря на почтенный возраст окаменелости, миниатюрный череп был похож на череп современных птиц, причем сразу нескольких: и курообразных, и гусеобразных, которых действительно иногда объединяют в особый надотряд Galloanserae. Возможно, ее стоит считать одним из последних общих предков всех этих видов.

Так, от курицы у A. maastrichtensis — передняя сторона головы, включая клюв «универсальной» формы, позволяющей питаться разнообразной пищей. Судя по всему, «чудо-курица» была всеядной и не брезговала ни семенами растений, ни мелкими насекомыми. Однако другие кости черепа напоминают о водоплавающих гусеобразных, к которым относятся утки. Да и длинные ноги указывают на то, что A. maastrichtensis обитала у воды.

«Происхождение всего разнообразия современных птиц остается большой загадкой — помимо того, что они появились за некоторое время до вымирания динозавров, — говорит один из авторов работы Альберт Чен. — Эти останки дают нам самое раннее прямое свидетельство того, какими они были на ранних этапах своей эволюционной истории».