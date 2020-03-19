Politico: Коронавирус должен убить популизм 19.03.2020, 18:41

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фото: УНИАН

Культивация иллюзий о возможности легких решений для сложных проблем не поможет.

Быстрые решения и политика задабривания толпы не помогут, когда наступает реальная чрезвычайная ситуация. Паника из-за вспышки коронавируса, наверное, больше всего похожа на первые дни, когда начинается война.

Об этом на страницах Politico (перевод - unian.net) пишет британский писатель Эндрю Скотт.

"Я жил в Лондоне всю свою взрослую жизнь. Я был свидетелем взрывов, организованных ИРА, терактов и беспорядков. Но никогда не наблюдал за такой заметной нужды, как сейчас. Появилось глубокое предчувствие, онемелый страх перед приближением цунами, которое неумолимо надвигается на нас", - пишет он.

Писатель добавляет, что местный супермаркет в его районе Лондона, как и все другие магазины в стране, столкнулся с паническим опустошением. Когда автор в последний раз побывал в нем, большинство полок и холодильников были пустые. В Великобритании во времена коронавируса дух под лозунгом "сохранять спокойствие и держаться" в еще большем дефиците, чем туалетная бумага.

Много британцев хранят нездоровую одержимость войной, которая породила культовые высказывания. В годы перед Brexit правые популисты без причины вспоминали Британию военных времен каждый раз, когда хоть кто-то становился на их пути к священному суверенитету. Brexit без какого-либо соглашения - это хорошо, потому что "мы" пережили Дюнкерк и славно победили в войне с помощью находчивости и самолетов Spitfire.

И теперь, когда начался текущий кризис из-за коронавируса, они снова принялись говорить о победе в войне. Политики и консервативные эксперты занялись приготовлением британской магической смеси, байки о "Блиц-духе", чтобы отогнать вирус. Бомбы Адольфа Гитлера были нежелательным неудобством, но после того, как "Люфтваффе" сделали худшее, британцы просто отряхнулись от пепла, достали куски щебня из своих чашек с чаем и пошли дальше. По крайней мере, так об этом говорят.

Генетики до сих пор не нашли ничего в британском ДНК, что бы делало народ более выносливым, чем другие. Но это не мешает многим верить в это. Для таких людей, кажется, появление коронавируса на британских берегах - это просто благословение. Это же возможность показать миру, на что способна Великая Британия, которая вернулась к своему старому синему паспорту. Это возможность подтвердить свою безупречную способность пережить катастрофу, "так как мы это сделали во время войны". И Борис Джонсон, который станет новым Уинстоном Черчиллем, готов взяться за работу.

Нынешний премьер-министр достаточно долго культивировал представление о его сходстве с Черчиллем. Будучи мэром Лондона, он даже написал книгу под названием "Фактор Черчилля". Но он - не британский премьер времен Второй мировой войны. Несмотря на все свои ошибки, Черчилль был прирожденным лидером, способным в неистовом темпе поглощать детали и постоянно предлагать новые идеи. Помощникам Джонсона же приказали сократить брифинги до двух страниц А4. И даже министры из его команды признают, что, попав на Даунинг-стрит, Джонсон понятия не имеет, что делать дальше.

Как и президент США Дональд Трамп, с которым у британского премьера больше общего, чем с Черчиллем, Джонсон - политик-звезда, чей избирательный успех стал симптомом другого вируса.

"Эта болезнь называется популизм. Как и коронавирус, он отвратительный, очень распространен и вызывает нежелательную самоизоляцию стран", - пишет автор.

Существует общее понимание, что Brexit и избирательный успех Трампа стали побочным эффектом последствий финансового кризиса 2008 года. Простые люди хотели наказать элиты. Но это не вся история. США хорошо жилось в годы Барака Обамы. Американская экономика стабильно росла и продолжала это делать на протяжении первых трех лет президентства Трампа. По состоянию на декабрь 2019 года США наслаждались 11 годом экономического роста подряд.

На момент проведения голосования по Brexit в 2016 году средний доход в Великобритании стабильно рос, безработица была рекордно низкой, а экономика была пятой среди лучших в мире. По иронии, именно ощущение экономического достатка сделало возможными ужасные решения в США и Британии. На фоне экономического бума ощущение неравенства между бедными и богатыми обострилось, что дало благодатную почву для популистов.

Но более важно то, что победа Трампа и Brexit могли произойти только в богатых и хорошо развитых странах, где достаточно большая часть населения чувствует себя довольно защищенной, чтобы рискнуть и выбрать политических джокеров. Те, кто голосовал за Трампа, Brexit и Джонсона, думали, что ситуация немножко пошатнется, но в конце концов все будет хорошо.

И тут на сцену выходит коронавирус. Эпидемия "бросила гранату" в концепцию, что все будет хорошо. Она представляет реальную проблему для политиков, вроде Трампа и Джонсона. Суть современного британского и американского популизма в крупных политических фигурах, которые предлагают быстрые решения для сложных проблем. Этот подход срабатывал в хорошие времена. Но когда возникает реальная критическая ситуация, популисты с их политикой задабривания толпы быстро раскрываются как плохо подготовленные, чтобы разобраться с катастрофой.

Реакции Британии и США на коронавирус были катастрофически запутанными и неуклюжими. С развертыванием событий озадаченный Джонсон все больше исчезал из поля зрения. Когда он все же появился в эфире ITV, чтобы успокоить общество, его плохое выступление лишь усугубило ситуацию, предложив британцам смело принять удар от болезни. Видео активно распространяли в социальных сетях и оно еще больше усилило общее настроение растерянности и тревоги в Британии.

Министр здравоохранения Мэтт Хэнкок позже был вынужден дистанцироваться от главного научного советника Патрика Валленса, который заявил, что в случае заражения 40 миллионов британцев коронавирусом, можно будет достичь "коллективного иммунитета". Но при этом он не упомянул о том, что примерно 250 тысяч человек в таком случае погибнет, а система здравоохранения будет перегружена.

В США тем временем хаотичное и самохвальне лидерство Трампа стало еще более проблемным со все большим уровнем паранойи. Его нелогичные и непоследовательные запреты на путешествия, катастрофическое отсутствие тестов для диагностики и постоянная резкая смена позиции создали страх и тревогу в США, в стране без надлежащей системы здравоохранения.

И Трамп, и Джонсон хотели власть ради власти. Каждый из них добивался этого любыми методами. В этой погоне они оба не демонстрировали уважение к правде. До декабря 2019 года, по подсчетам Washington Post, Трамп соврал 15,4 тысяч раз за три года на посту. То есть он врал 14,6 ежедневно.

Джонсон также построил карьеру на обмане. Во время референдума относительно членства в ЕС он возглавлял кампанию, которая создала среду без экспертных оценок, с большим количеством фальшивых "новостей", и которая выгоняла из страны важных работников из ЕС включительно с врачами и медсестрами. И все это может иметь неожиданное долгосрочное следствие. Пока что никто в сознании не приветствует распространение коронавирус. Но он может в конечном итоге похоронить популизм.

Этот кризис - звонок пробуждения. Вирус не уважает границы, синие паспорта или суверенитет. Он демонстрирует, что мы живем во взаимосвязанном мире. И в этом мире нужно, чтобы страны работали вместе во времена кризисов, а также во времена мира. И чтобы достичь всего этого, нам нужны серьезные, здравомыслящие политики с хорошими намерениями.