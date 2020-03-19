Леонид Заико: Это урок для лопухов во власти, которые делали ставку на Объединенные Белорусские Эмираты 9 19.03.2020, 18:45

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ЛЕОНИД ЗАИКО

ФОТО: ONLINER.BY

Экономист прокомментировал падение белорусского рубля.

В четверг белорусский рубль снизился по отношению к доллару еще на 4%. Что будет дальше?

По итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже 19 марта курс доллара вырос до 2,5414 рубля (на 4,1%), евро — до 2,764 рубля (на 2,98%).

Руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико в комментарии udf.by отметил, что падение белорусского рубля было ожидаемым.

«Хочу обратить внимание: это не курс доллара вырос. Большинство людей совершают ошибку, говоря так. Это курс белорусского рубля снизился. И в этом нет ничего странного. Цены на нефть упали, а мы только Германии чистой нефти продавали на миллиард долларов. Нас лишили нефтяного пайка, экспорт упал на 70%. У пана атамана нет золотого запаса – это фраза из кинофильма «Свадьба в Малиновке». Она очень хорошо применима к сегодняшней ситуации. Все совершенно логично», – сказал Заико.

Экономист спрогнозировал, как вскоре начнут вести себя белорусское власти.

«Дальше будут слезы, хрипы и обвинения в коронавирусе, в мировом заговоре. Это урок для тех лопухов во власти, которые делали ставку на Объединенные Белорусские Эмираты. Так и должно было случиться, все происходит по экономическим законам. У тех, кто сидит на нефти и не умеет работать (головой, руками), у всех начинаются проблемы. Произошла выдача премий за бездарную организацию экономической жизни», – считает Заико.

Экономист дал оригинальный совет, как сохранить сбережения.

«Товарищи, меняйте ваши рубли в саудовские реалы. Курс этой валюты после снижения мировых цен на нефть снизился лишь на тысячную процента. Я также предлагаю так поступить и Павлу Владимировичу Каллауру и Александру Григорьевичу», – отметил экономист.