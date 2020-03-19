закрыть
19 марта 2020, четверг, 20:00
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасти жизни людей!
Рубрики

Леонид Заико: Это урок для лопухов во власти, которые делали ставку на Объединенные Белорусские Эмираты

9
  • 19.03.2020, 18:45
  • 5,759
Леонид Заико: Это урок для лопухов во власти, которые делали ставку на Объединенные Белорусские Эмираты
ЛЕОНИД ЗАИКО
ФОТО: ONLINER.BY

Экономист прокомментировал падение белорусского рубля.

В четверг белорусский рубль снизился по отношению к доллару еще на 4%. Что будет дальше?

По итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже 19 марта курс доллара вырос до 2,5414 рубля (на 4,1%), евро — до 2,764 рубля (на 2,98%).

Руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико в комментарии udf.by отметил, что падение белорусского рубля было ожидаемым.

«Хочу обратить внимание: это не курс доллара вырос. Большинство людей совершают ошибку, говоря так. Это курс белорусского рубля снизился. И в этом нет ничего странного. Цены на нефть упали, а мы только Германии чистой нефти продавали на миллиард долларов. Нас лишили нефтяного пайка, экспорт упал на 70%. У пана атамана нет золотого запаса – это фраза из кинофильма «Свадьба в Малиновке». Она очень хорошо применима к сегодняшней ситуации. Все совершенно логично», – сказал Заико.

Экономист спрогнозировал, как вскоре начнут вести себя белорусское власти.

«Дальше будут слезы, хрипы и обвинения в коронавирусе, в мировом заговоре. Это урок для тех лопухов во власти, которые делали ставку на Объединенные Белорусские Эмираты. Так и должно было случиться, все происходит по экономическим законам. У тех, кто сидит на нефти и не умеет работать (головой, руками), у всех начинаются проблемы. Произошла выдача премий за бездарную организацию экономической жизни», – считает Заико.

Экономист дал оригинальный совет, как сохранить сбережения.

«Товарищи, меняйте ваши рубли в саудовские реалы. Курс этой валюты после снижения мировых цен на нефть снизился лишь на тысячную процента. Я также предлагаю так поступить и Павлу Владимировичу Каллауру и Александру Григорьевичу», – отметил экономист.


популярное за неделю

Мнение

Лукашенко сознательно заражает коронавирусом миллионы людей
Лукашенко сознательно заражает коронавирусом миллионы людей Николай Статкевич
Белорусская власть снова удивила весь мир
Белорусская власть снова удивила весь мир Наталья Радина
Лукашенко надеется разгрузить пенсионный фонд
Лукашенко надеется разгрузить пенсионный фонд Павел Северинец
Карантин спасает жизни
Карантин спасает жизни Денис Казакевич