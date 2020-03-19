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Князь Монако Альбер II заразился коронавирусом

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  • 19.03.2020, 18:55
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Князь Монако Альбер II заразился коронавирусом
Князь Альбер II

Он стал первым действующим главой государства, у которого был диагностирован коронавирус.

Князь Монако Альбер II болен коронавирусом, сообщает «Медуза» со ссылкой на пресс-службу главы государства.

В официальном сообщении подчеркивается, что состояние здоровья Альбера II не вызывает беспокойства.

Князь Монако стал первым действующим главой государства, у которого была диагностирована коронавирусная инфекция. Ранее в прессе появлялись данные о том, что Covid-19 обнаружена у президента Бразилии Жаира Болсонару, но официально это опровергалось.


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