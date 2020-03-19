Народный карантин: белорусы массово идут на самоизоляцию 6 19.03.2020, 19:09

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Белорусы не доверяют властям.

Границы закрываются, чуть не вся Европа переходит на карантин. В Беларуси пока без изменений. Но некоторые белорусы решили, не дожидаясь указаний сверху, самоизолироваться. О причинах этого шага они рассказали «Белсату».

Сергей Устинов: «Государство все будет скрывать до последнего»

Мой последний выход в свет был 28 февраля. После я приболел и решил никуда не выходить. Поменял деньги и закупил продукты на длительный срок. Дело в том, что у меня нет одного легкого. Поэтому любая болезнь очень сильно на мне сказывается: часто болею зимой, по 2-3 недели. Поэтому я нахожусь в группе риска, и решил пересидеть дома. Ибо знаю свое здоровье, и как наше государство умеет все скрывать.

Сергей Устинов. Фото: собственный архив

Уже тогда, 28 февраля, я нигде не смог купить марлевую маску. Пришлось поехать в строительный магазин и закупить там защитные маски. Тогда же купил бакалею, хлеб я пеку сам, имею домашнее хозяйство — мясо и яйца оттуда.

Я живу под Минском, поэтому мне менее всего нужно выходить из дома. Максимум — прогуляться в лес. Моя партнерша выезжает в город, только чтобы поработать в офисе. Отказалась от всех встреч, правда, давала интервью в повязке.

Я работаю в правозащитной организации «Правовая инициатива» и теперь перешел на работу на расстоянии. Не вижу в этом проблемы. Я не сильно нуждаюсь в социуме, поэтому все офисные профессии перевел бы на отдаленную работу.

Я не понимаю, почему люди не пекутся о своем здоровье. После того, как у меня удалили легкое, для меня это самое важное. Ведь не вопрос сдохнуть, вопрос как.

Зная нашу власть, я уверен: государство будет скрывать до последнего. Лукашенко всегда хочет, чтобы все работали. Я не понимаю, как можно экономить на здоровье нации? То есть деньги милиционерам мы можем давать, а на охрану здоровья не выделяем.

Юлия Станкевич: «Никто не скажет о самоизоляции: «Вау, круто!»

Последние две недели я работала на международных тренингах во Франции и в Украине. Несмотря на то, что эти страны не внесены в список риска Минздрава, я решила, что следует воздержаться от социальных контактов. Еще тогда мы вместе с моими коллегами обсудили самоизоляцию и решили, что так будет лучше.

Я вернулась в Беларусь вечером в воскресенье, и с того момента решила не выходить из дома никуда, кроме магазина. У меня были некоторые запасы пищи, на последней закупке брала свой обычный набор продуктов.

Юлия Станкевич. Фото: собственный архив

Я работаю тренером неформального образования с белорусскими некоммерческими организациями, а также в международных проектах, преимущественно Европейского союза. Поэтому работа на расстоянии, скайп-колы, онлайн-обучение мне давно знакомы. Какая-то работа ушла в онлайн, а то, что невозможно было провести через интернет, например, многодневные тренинги, перенесли на неопределенный срок. А именно они и составляют основную часть моего дохода.

В эти первые дни самоизоляции у меня много работы. Но скоро они закончится, и тогда будет уже сложнее. Думаю, что буду планировать новые проекты, до которых раньше не доходили руки.

Но больше всего меня пугает социальная изоляция. Не знаю, как я смогу столько высидеть дома. Друзей к себе я тоже не приглашаю — это часть плана. Общаемся через видео-мессенджеры. Купила книги, начала смотреть новый сериал. Я часто красила своих друзей хной, а на себя все времени не хватало. Займусь этим в эти две недели.

Окружение по-разному отреагировала на мое решение. Много моих европейских знакомых сейчас на вынужденном карантине. Благодаря им я понимаю, насколько серьезна ситуация с COVID-19. Белорусские коллеги также поддерживают — переходят на работу на расстоянии. Родители поняли, ведь мое решение в том числе и забота об их здоровье.

О самоизоляции не скажут «Вау, это так круто!». Чтобы высидеть 2 недели в четырех стенах, моя позиция должна быть сильной. Но насмешки в интернете делают самоизоляцию более сложной.

Люди могут пытаться заглушить свой страх через шутки. Но ситуация не только о здравоохранении, она вскрывает социальное неравенство, тянет экономики на дно. Пандемия — не только о эмпатии и гуманизме. Это о том, как функционирует экономика: в каком положении оказались самозанятые люди, какой у нас доступ к лекарствам. Некоторым же приходится ходить на работу, даже если они хотели бы быть на карантине.

Дарья Казусик: «Такое ощущение, что в Беларуси всем плевать»

В компании нас перевели на удаленную работу еще 10-го марта. В пятницу 13-го марта я решила съездить в Варшаву, но и то по всем правилам: на поезд приехала на такси, в Варшаве до гостей добиралась на машине.

Именно там, в Польше, я поняла, насколько ситуация с эпидемией серьезная. Я планировала вернуться в Беларусь в воскресенье, но вечером пятницы объявили о закрытии границ. Я едва успела в субботу вернуться домой на последнем поезде. С тех пор я не выхожу из дома. Исключение сделала только для вечера среды — на улице отличная погода, и я правда устала сидеть дома. Вышла на прогулку, но на безопасной дистанции.

Дарья Казусик. Фото: собственный архив

Я живу с родителями, поэтому стараюсь сидеть как можно больше в своей комнате. Работаю на дому, курсы английского и польского языка также перенесли в онлайн. Продукты покупают родители. Они ходят на работу, играют с собакой. Каждый раз, когда они возвращаются домой с улицы, я протираю после них ручки и рубильники антисептиком. Отчим смеется с этого.

Мою позицию родственники не очень разделяют. Мама спокойно отреагировала, а отчим смеется надо мной. Мою собаку зовут Крон, и они постоянно говорят «Мы упустили в твою комнату коронавирус». Базовые правила гигиены — мытье рук, пользование антисептиком вызывают у них какую-то агрессию.

Работа на расстоянии влияет на мою продуктивность в худшую сторону. Сегодня утром у меня был скайп-кол с коллегой, и я слышала, как его дочь открывала пакет с чипсами и он ее успокаивал 15 минут. Еще сейчас сложнее себя дисциплинировать: работа начинается в 9 утра, а я просыпаюсь в 8:55, завтракаю уже в процессе.

Вечером я смотрю сериалы, делаю тренировки через YouTube, танцую, книги читаю. Даже посуду помыла однажды и пыль протерла. С друзьями поддерживаю связь через интернет.

У меня такое ощущение, что в Беларуси всем плевать. Я вижу на детских площадках толпы. Мои друзья не изолируются: ходят в тренажерку, жизнь у них продолжается, ничего не изменилось. Пока петух не клюнет, то никто не будет шевелиться. Наверное, им надо было тоже в Польшу поехать.