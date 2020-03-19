В белорусских обменниках начались проблемы с валютой 3 19.03.2020, 19:30

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Обменник на железнодорожном вокзале

Покупатели выстроились в очереди.

Журналисты «Радыё Свабода» обошли обменные пункты и узнали у банков, почему возник дефицит долларов.

Белорусский рубль 19 марта вновь упал относительно трех валют: доллара, евро, российского рубля. Естественно, банки отреагировали повышением курсов. Однако валюта есть не во всех отделениях банков и обменниках. Причем активно покупают валюту даже пенсионеры.

Не во всех банках можно снять и крупные суммы в валюте. А заказать валюту «Альфа-банк» предлагает только на 26 марта.

Доллары есть не во всех обменниках, люди стоят в очередях

Наиболее выгодно продать доллары 19 марта можно было с курсом 2,58 рубля за 1 доллар и 2,77 рубля за 1 евро. Купить валюту можно было за 2,63 рубля за 1 доллар и 2,83 рубля за 1 евро. Однако такие курсы белорусов не напугали.

Из восьми обменников, которые мы обошли, в половине долларов не было, евро и российские рубли можно было купить во всех.

Чтобы люди сдавали или приобретали большие суммы денег, мы не заметили. Валютно-обменные операции ограничивались 50-100 условными единицами.

В «Беларусбанке», который находится на перекрестке проспекта Независимости и бульвара Толбухина, долларов не было. Но в очереди стоял парень, который сдавал 100 долларов, и администратор посоветовала занять очередь, чтобы их купить, ведь за парнем стояли пенсионеры, которые оплачивали в банке коммунальные услуги и не претендовали на заветную зеленую купюру. Резвая пенсионерка, услышав, что мы интересуемся валютой, начала причитать: «Мне зять сказал, что доллар уже продают по 2,9!», Хотя на табло высвечивался курс 2, 63.

Обменник «Паритетбанк» в универсаме «Центральный»

В обменнике «Паритетбанка», что в универсаме «Центральный», стояла очередь в 4 человека. В руках молодого человека, который был в очереди вторым, мы заметили несколько долларовых купюр. Двое молодых людей, стоявших за ним, на вопрос, зачем им валюта, ответили, что срочно надо заплатить за съемную квартиру.

В ГУМе, в обменнике «Белинвестбанка», тоже стояла очередь в 4 человека. Двое сдавали доллары, двое покупали. Пожилая женщина хотела купить доллары.

В ГУМе

«С каждой пенсии покупаю по 50 долларов, откладываю на смерть, чтобы было за что погребиться. Доллар растет, все дорожает, а пенсию не поднимали», - вздохнула женщина. Ей пришлось подождать в очереди минут 15, и 50 долларов она все же приобрела.

На железнодорожном вокзале, где ранее в обменниках было много народу - россиян и вообще иностранцев - сейчас очередей нет. На цокольном этаже в двух обменниках «Беларусбанке» не было ни одного посетителя. Долларов в продаже не было, но евро и российские рубли купить можно было без проблем.

На втором этаже вокзала в обменнике банка МТБ были и доллары, и евро, и рубли - правда, немного. «Есть 200 долларов, 150 евро и много российских рублей», - ответила кассирша. На вопрос, обращаются сейчас в обменник иностранцы, кассирша удивленно посмотрела на корреспондента и ответила: «Вы что, не знаете, что все границы закрыты, никого в страну не пускают? Вообще у меня сегодня очень мало народу, за 4 часа работы обратились человек 10».

В обменнике «Белинвестбанка» в ЦУМе долларов в продаже не было, а вот 200 евро и неограниченное количество российских рублей можно было купить.

В определенных банкоматах и отделениях банков невозможно снять крупные суммы в валюте

В «Приорбанке» говорят, что при наличии, например, $1000 на счету деньги можно заказать и получить через три дня. Постояв около банкомата, мы застали парня, который рассказал, что не смог снять даже $200. «Альфа-Банк» также выдает крупные суммы только на заказ. Ждать придется неделю. Сумму в 300 долларов предложили заказать на 26 марта. В банкоматах «Альфа-Банка» долларов нет.

В «Технобанке», по словам операторов справочной службы, таких проблем нет. Если невозможно снять в одном банкомате, то сотрудники готовы подсказать, где нужная сумма есть.

В «Белагропромбанке» то же самое. Сотрудница советует звонить в отделение заранее, чтобы узнать, есть ли валюта.

Обменник ВТБ банке

В справочной службе банка ВТБ, который утром 19 марта вводили лимит на снятие валюты, а потом отменил его, говорят, что заранее заказать долларовую сумму невозможно.

«На данный момент в Минске в кассах долларов нет, то так как валюты в кассе нет. Далее вы уже можете уточнять информацию соответственно вашему обращению. В банкоматах также необходимо уточнять. Ситуация такова, что мы можем сказать вам, что сумма есть, но человек, который перед вами будет снимать деньги, может забрать необходимую вам сумму. В банках тоже самое».

Национальный банк обещает оперативно реагировать на повышение курса

Тем временем Национальный банк Беларуси признал, что спрос на иностранную валюту на внутреннем валютном рынке Республики Беларусь повысился, и это отразилось на динамике курса белорусского рубля по отношению к иностранным валютам.

«В целях ограничения рисков обеспечения финансовой стабильности, связанных с повышенной волатильностью курса, Национальный банк проводил валютные интервенции в дополнительных объемах... Национальный банк продолжит осуществлять мониторинг ситуации и при необходимости будет принимать оперативные меры регулирования», - говорится в официальном сообщении Национального банке.