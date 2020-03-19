Российская нефть упала до минимума с начала века 6 19.03.2020, 19:40

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Стоимость российской марки нефти Urals упала до 18,64 доллара за баррель.

Это минимум с начала века — в последний раз по такой цене ее продавали в феврале 2002 года, сообщает lenta.ru.

Urals продается со скидкой к эталонному сорту Brent, который после начала ценовой войны между Россией и Саудовской Аравией подешевел почти в два раза до уровня 22-23 доллара за баррель.

Поводом для обвала стоимости стало резкое снижение спроса из-за пандемии коронавируса и не менее резкое увеличение предложения. Только Саудовская Аравия в апреле выведет на рынок три миллиона баррелей дополнительно. Увеличить поставки намерены также Ирак, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты и Нигерия.