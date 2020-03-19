США готовят депортацию молдавского олигарха Плахотнюка 19.03.2020, 19:43

Владимир Плахотнюк

Плахотнюк покинул Молдову в июне 2019 года.

Экс-лидер Демократической партии Молдовы Владимир Плахотнюк находится в США и сейчас американские власти проводит процедуры, необходимые для его депортации.

Как сообщает "Европейская правда", эту информацию молдавскому телеканалу TV8 подтвердил представитель посольства США в Кишиневе.

"Владимир Плахотнюк находится в Соединенных Штатах. Сейчас в его отношении выполняются административные меры по депортации", - сообщил телеканалу представитель посольства.

По его словам, этот процесс, в том числе допустимые средства судебного надзора, может занять некоторое время.

Ранее генеральный прокурор Александр Стояногло заявлял, что будет сложно экстрадировать Плахотнюка, поскольку между Молдовой и США нет соглашения о правовой помощи.

Плахотнюк покинул Молдову 14 июня 2019 года после того, как Демократическая партия потеряла власть и управлять начало правительство Майи Санду.

13 января стало известно, что Соединенные Штаты вводят персональные санкции против Владимира Плахотнюка.