закрыть
19 марта 2020, четверг, 20:01
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасти жизни людей!
Рубрики

США готовят депортацию молдавского олигарха Плахотнюка

  • 19.03.2020, 19:43
США готовят депортацию молдавского олигарха Плахотнюка
Владимир Плахотнюк

Плахотнюк покинул Молдову в июне 2019 года.

Экс-лидер Демократической партии Молдовы Владимир Плахотнюк находится в США и сейчас американские власти проводит процедуры, необходимые для его депортации.

Как сообщает "Европейская правда", эту информацию молдавскому телеканалу TV8 подтвердил представитель посольства США в Кишиневе.

"Владимир Плахотнюк находится в Соединенных Штатах. Сейчас в его отношении выполняются административные меры по депортации", - сообщил телеканалу представитель посольства.

По его словам, этот процесс, в том числе допустимые средства судебного надзора, может занять некоторое время.

Ранее генеральный прокурор Александр Стояногло заявлял, что будет сложно экстрадировать Плахотнюка, поскольку между Молдовой и США нет соглашения о правовой помощи.

Плахотнюк покинул Молдову 14 июня 2019 года после того, как Демократическая партия потеряла власть и управлять начало правительство Майи Санду.

13 января стало известно, что Соединенные Штаты вводят персональные санкции против Владимира Плахотнюка.


популярное за неделю

Мнение

Лукашенко сознательно заражает коронавирусом миллионы людей
Лукашенко сознательно заражает коронавирусом миллионы людей Николай Статкевич
Белорусская власть снова удивила весь мир
Белорусская власть снова удивила весь мир Наталья Радина
Лукашенко надеется разгрузить пенсионный фонд
Лукашенко надеется разгрузить пенсионный фонд Павел Северинец
Карантин спасает жизни
Карантин спасает жизни Денис Казакевич