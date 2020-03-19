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В пятницу в Беларуси ожидается до +12 градусов

  • 19.03.2020, 20:05
В пятницу в Беларуси ожидается до +12 градусов
Фото: charter97.org/Иван Межуй

Местами по северу страны пройдет небольшой дождь.

В ночь на пятницу, 20 марта, в Беларуси прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщает euroradio.fm.

Днем ожидается переменная облачность, местами по северу пройдет небольшой дождь. Ночью и утром в отдельных районах будет слабый туман, на дорогах гололедица. Ветер западный, 4-9 метров в секунду.

Ночью прогнозируется от 4 градусов мороза до 2 тепла, днем будет 6-12 со знаком "плюс".


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