В пятницу в Беларуси ожидается до +12 градусов 19.03.2020, 20:05

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Местами по северу страны пройдет небольшой дождь.

В ночь на пятницу, 20 марта, в Беларуси прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщает euroradio.fm.

Днем ожидается переменная облачность, местами по северу пройдет небольшой дождь. Ночью и утром в отдельных районах будет слабый туман, на дорогах гололедица. Ветер западный, 4-9 метров в секунду.

Ночью прогнозируется от 4 градусов мороза до 2 тепла, днем будет 6-12 со знаком "плюс".