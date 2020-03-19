Нидерланды: ответственный за борьбу с вирусом министр подал в отставку из-за истощения 3 19.03.2020, 20:19

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Бруно Брюинз

Накануне министру стало плохо во время дебатов относительно ответа страны на пандемию.

Министр по вопросам медицинской помощи Нидерландов Бруно Брюинз подал заявление об отставке королю Нидерландов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

Брюинз отвечал за борьбу с коронавирусным кризисом. Он подает в отставку из министерства из-за истощения, пишет издание.

Накануне министру стало плохо во время дебатов относительно ответа страны на пандемию. На несколько секунд он потерял сознание, но за счет коллег смог встать на ноги.

Дискуссия о коронавирусе продолжалась весь день, за это время министр ничего не ел.

Обсуждение продолжили уже без министра, а он позже объяснил, что страдает от усталости и изнеможения после нескольких недель интенсивной работы.