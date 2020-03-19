Эксперт: Сдвинуть каникулы на неделю ничего бы не стоило 3 19.03.2020, 20:31

ИГОРЬ КАРПЕНКО

Но министрa-коммуниста Карпенко здоровье детей и близких не волнует.

Сдвинуть каникулы на неделю ничего бы не стоило, тем более, что каникулы исторически как раз и начинались с 23 марта и заканчивались 1 апреля, считает эксперт Аналитического центра «Стратегия» Виктория Василевич, пишет «Солидарность».

― Третья четверть самая длинная и более утомительная с точки зрения темноты, нагрузки, вирусов, болезней, ― заявила аналитик в программе Примус. ― Кроме того, освободить детей и учителей от риска быть зараженными, ― это логичное, понятное и быстро принимаемое решение.

По мнению эксперта, оценки за четверть могли быть выставлены после эпидемии, после того, как дети вернутся в школы.

Виктория Василевич допускает, что возможно, правы те, кто призывает воздержаться от паники, и говорит, что не нужно объявлять эпидемию и закрывать учебные заведения.

― Но нужно объяснить эту точку зрения, объяснить так, чтобы она была понятна. Даже Илон Маск, который заявил о том, что коронавирус не так опасен, как то, с чем его едят СМИ, потерпел фиаско и потерял половину своего состояния в течение нескольких часов.

Для нашего государства было бы важно бонусы поиметь на том, что население защищено от коронавируса, от панической информации о нем, обеспечено в достаточной мере продуктами и товарами первой необходимости на случай, если границы будут перекрыты.

Мы же видим, что даже министр образования не считает нужным объяснять свою позицию. ...Наше Минобразования совершенно не заботит то, что родители пребывают в панике. Негласно им объявлено, что вы можете забирать своих детей из школы, главное ― не говорите про коронавирус, забирайте по семейным обстоятельствам и будьте свободны.

Эксперт недоумевает, каким образом прошла информация о том, что с 23 марта начнутся каникулы со ссылкой на Министерство образования.

― Эта информация прошла официально по телеканалам, после чего министр Карпенко посчитал обязательным опровергнуть ее и отменить. А я думаю, что может быть он упомянул об этом, но ничего не подписал. И тут вдруг без него пошла эта информация, и он возмутился: как так, он главный-преглавный генерал и без его подписи все это пошло в эфир. Есть эпидемия или нет, меня это никак не волнует, но вы будете считать меня своим главным начальником, пока будете живы.

Другого повода отозвать верное решение я не вижу, кроме абсолютного пренебрежения интересами населения в угоду собственному самолюбию, ― предположила Виктория Василевич.

Кстати, в четверг диктатор Беларуси выступил против карантина в школах и переноса каникул. По его мнению, если в школах объявить каникулы, это лишь обострит обстановку, поскольку дети, которые могут переносить коронавирус, поедут к бабушкам, которые находятся в группе риска.