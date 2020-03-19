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Снятые с поезда в Беларусь россиянки устроили дебош в полиции

  • 19.03.2020, 20:50
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Снятые с поезда в Беларусь россиянки устроили дебош в полиции

Две девушки ехали отдыхать на поезде Москва — Брест.

Снятые с поезда россиянки устроили дебош в отделении полиции. Видео в четверг, 19 марта, публикует Telegram-канал «Агентство Москва», передает lenta.ru.

По данным источника канала, две девушки ехали отдыхать на поезде Москва — Брест, но не добрались до пункта назначения. В пути они стали употреблять спиртное и приставать к окружающим, и те вызвали в вагон полицейских.

Москвичек сняли с поезда в Смоленске и доставили в отделение полиции, где они стали возмущаться произошедшим. Одна из подруг показала полицейскому неприличный жест, а затем напала на него, пытаясь выбить из рук мобильный телефон. В результате в отношении обеих пассажирок составили протоколы об административном правонарушении.


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