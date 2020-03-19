СНБО Украины просит обладминистрации селить врачей в гостиницах и обеспечить их транспортировку на работу 19.03.2020, 21:18

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Заместитель Секретаря СНБО провел встречу с ведущими украинскими эпидемиологами и инфекционистами.

Заместитель Секретаря СНБО Украины Алексей Соловьев провел рабочую встречу с ведущими украинскими специалистами-эпидемиологами и инфекционистами.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Совета национальной безопасности и обороны.

По словам Соловьева, необходимо урегулировать обеспечение биологической и социальной защиты медицинских работников, организацию транспортировки медиков на работу, их социальную поддержку и организацию отдыха.

"По результатам совещания направлено письмо во все областные государственные администрации по рассмотрению вопросов размещения медицинских работников в гостиницах, хостелах и т.д., их транспортировки к рабочим местам и обеспечение членов их семей необходимой помощью", - говорится в сообщении.

Также на совещании обсудили применение медикаментов, которые не предназначены для лечения коронавируса, но действенны в борьбе с ним.

"Государственный экспертный центр вместе со специалистами МОЗ Украины поручено проработать международные протоколы лечения COVID-19 и рассмотреть вопрос об их возможной адаптации в соответствии с украинским законодательством", - добавили в СНБО.