СНБО Украины просит обладминистрации селить врачей в гостиницах и обеспечить их транспортировку на работу
- 19.03.2020, 21:18
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Заместитель Секретаря СНБО провел встречу с ведущими украинскими эпидемиологами и инфекционистами.
Заместитель Секретаря СНБО Украины Алексей Соловьев провел рабочую встречу с ведущими украинскими специалистами-эпидемиологами и инфекционистами.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Совета национальной безопасности и обороны.
По словам Соловьева, необходимо урегулировать обеспечение биологической и социальной защиты медицинских работников, организацию транспортировки медиков на работу, их социальную поддержку и организацию отдыха.
"По результатам совещания направлено письмо во все областные государственные администрации по рассмотрению вопросов размещения медицинских работников в гостиницах, хостелах и т.д., их транспортировки к рабочим местам и обеспечение членов их семей необходимой помощью", - говорится в сообщении.
Также на совещании обсудили применение медикаментов, которые не предназначены для лечения коронавируса, но действенны в борьбе с ним.
"Государственный экспертный центр вместе со специалистами МОЗ Украины поручено проработать международные протоколы лечения COVID-19 и рассмотреть вопрос об их возможной адаптации в соответствии с украинским законодательством", - добавили в СНБО.