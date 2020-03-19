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Более 36 часов Минздрав не сообщает о количестве случаев коронавируса в Беларуси

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  • 19.03.2020, 21:43
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Более 36 часов Минздрав не сообщает о количестве случаев коронавируса в Беларуси

Каранику приказано молчать?

Беларусь остается одной из немногих стран, которая не ввела карантин и не закрыла границы. Более 36 часов Минздрав не сообщает о количестве случаев коронавируса в Беларуси, передает «Радыё Свабода».

Согласно последнему сообщению Минздрава, на 8:00 18 марта в Беларуси у 51 человека обнаружили наличие нового коронавируса. Два дня назад сообщали о 36 пациентах, день назад - что новых больных якобы не выявлено.


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