Трамп: Лекарство от малярии одобрено для использования против коронавируса 2 19.03.2020, 22:02

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В США начинают экспериментальное лечение COVID-19.

Рабочая группа по борьбе с эпидемией коронавируса провела в четверг очередной пресс-брифинг, посвященный развитию событий и мерам, принимаемым в США, чтобы остановить распространение заболевания, передает «Голос Америки».

Открывший брифинг президент Трамп выразил уверенность в том, что по завершении борьбы с коронавирусом американская экономика сделает новый рывок в своем развитии.

Президент США высоко оценил работу всех ведомств, участвующих в борьбе с эпидемией.

Трамп остановился на вопросе о медикаментах, которые рассматриваются медиками как эффективные средства против коронавируса.

Президент США подчеркнул единство всех американцев, независимо от политических различий между ними, в ситуации противостояния бедствию.

Стивен Хан (Управление по контролю за продуктами и лекарствами) отметил необходимость скорейшей реакции официальных структур на разработки, осуществляемые специалистами.

Хан высоко оценил сотрудничество между госструктурами и частным сектором в разработке средств против коронавируса.

В ходе брифинга президент Трамп рассказал, что поручил Управлению по контролю за продуктами и лекарственными средствами упростить существующие процедуры, чтобы ускорить разработку методов лечения коронавируса.

«Мы должны устранить все барьеры», – подчеркнул он.

Касаясь используемых и разрабатываемых медикаментов, президент отметил, что вскоре лицам, страдающим от коронавируса, станет доступно лекарство против малярии (Hydroxychloroquine), которое можно использовать и в ситуации нынешней эпидемии.

Вице-президент Майк Пенс напомнил, что средства тестирования на коронавирус теперь доступны во всех штатах страны.

Координатор рабочей группы по борьбе с коронавирусом Дебора Биркс выразила признательность добровольцам, пришедшим на помощь медикам в противостоянии бедствию.

Напомним, что ранее в четверг министр финансов Стивен Мнучин призвал Конгресс принять пакет мер экономического стимулирования в размере триллиона долларов к началу следующей недели. По словам Мнучина, он рассчитывает, что инициатива, предусматривающая денежные выплаты американцам, получит поддержку обеих партий.

Как сообщалось ранее, президент Трамп взял на себя чрезвычайные полномочия для мобилизации промышленности на борьбу с коронавирусом.

Решение было принято на фоне усиления негативных последствий от пандемии, когда крупные американские автопроизводители заявили, что они закрывают заводы в Северной Америке.

Назвав себя «президентом военного времени», Трамп воспользовался Законом об оборонном производстве 1950 года, чтобы иметь возможность направлять промышленность на восполнение дефицита повязок для лица, аппаратов искусственной вентиляции легких и других изделий, в то время как больницы готовятся к наплыву пациентов.

Закон, принятый в годы Корейской войны, наделяет президента чрезвычайными полномочиями, позволяющими принуждать предприятия расширять производство и выпускать жизненно необходимые материалы.